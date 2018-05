Pique-nique au bord de l’autre, un rendez-vous avec Francis Pelletier

L’artiste-médecin Francis Pelletier (Les Pelleteurs de Nuages) sera, le dimanche 20 mai à midi au Grand séminaire de Nicolet, l’invité pour un grand dîner- conférence du Réseau Hommes Québec (RHQ), organisme voué à la santé et au bien-être des hommes. Francis offrira généreusement aux gens présent une prestation philo-poético- humoristique de 60 minutes, et 60 autres minutes pour échanger avec eux et dédicacer ses livres et ses œuvres .

« Artiste-médecin, Francis Pelletier soigne chaque jour plusieurs milliers d’impatients. Comment opère-t-il ? Il touche droit au cœur ! Photographe, poète, conteur, éditeur, il se spécialise dans l’art du Prêt-à-rêver. Il fait rimer beauté et simplicité, émotion et passion, subtilité et accessibilité. Ses images et ses mots suscitent le sourire... et la réflexion. Ils attirent, séduisent et inspirent. »

En avant-midi, au même endroit, le RHQ tiendra son assemblée générale annuelle (AGA) à partir de 9h00. Toute la population est la bienvenue.

Choyez vos amis et ceux qui ne tarderont pas à le devenir...Invitez-les à ce dîner-conférence unique !

Pique-nique au bord de l’autre Dimanche 20 mai - 12h00 à 14h00 Grand séminaire de Nicolet

Détails de l'événement

Adresse : 700 Boul. Louis Fréchette, Nicolet

Pirix pour le Dîner-conférence : 25$

Conférence seulement: 15$

Pour réserver, rendez-vous sur www.rhquebec.ca

Fondé par le psychanalyste et auteur Guy Corneau, le Réseau Hommes Québec (RHQ) a pour mission de développer un réseau de groupes de parole et d’écoute ainsi que d’offrir des occasions d’apprentissage, d’échange et de réflexion, entre hommes.

Le Réseau Hommes Québec (RHQ) a rassemblé, depuis 1992, plusieurs milliers d'hommes de tous âges, de tous métiers et toutes conditions dans la plupart des régions du Québec.

Les hommes qui se joignent au Réseau le font pour améliorer leurs qualités d’écoute et de parole, développer leurs habiletés à être en relation, profiter d’un espace- temps où ils peuvent s’exprimer librement et pour vivre la solidarité et la force d’un groupe. Et aussi parce que c’est BON pour la santé !

Pour plus d'informations composez le 1-877-908-4545 ou rendez-vous au www.rhquebec.ca.