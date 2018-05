Retard prévu dans l’installation d’équipements de loisirs

La Ville de Shawinigan informe les citoyens qu’en raison de l’incendie dans l’entrepôt du garage municipal situé dans le parc industriel Albert-Landry, l’accès à certaines installations sportives et récréatives pourrait être retardé en ce début de saison estivale.

En effet, une quantité importante d’équipements de loisirs ont été complètement rasés par les flammes, notamment des balançoires de parcs et du matériel de terrains sportifs (filets de buts de soccer, peinture à ligner, etc.). Plusieurs camions contenant des outils essentiels au travail des équipes des parcs et plateaux sportifs ont aussi été détruits.

La Ville travaille actuellement à rétablir la situation le plus rapidement possible et s’assurera de réduire au minimum l’impact sur les citoyens et les organismes sportifs. Nous vous remercions de votre compréhension.