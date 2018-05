De beaux défis attendent la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie

Sandra Dessureault a été reconduite à titre de présidente. Lucia Ferretti, historienne, professeure et chercheure à l’Université du Québec à Trois-Rivières, se joint au conseil composé de Josée Bourassa, Lauréanne Daneau, Valérie Deschamps, Jean-François Lacoursière, Louis-Philippe Laroche, Alain Lirette, Roger Kemp, Yves Rocheleau et Jean-François Veilleux.

L’achat de la librairie Poirier il y a maintenant plus d’un an a modifié de façon significative l’environnement organisationnel de la SSJB . Cette acquisition a permis de diversifier les activités de l’organisation tout en restant fidèle à la mission de l’organisme.

La dernière année a également été l’occasion de réévaluer les outils de communication de l’organisation. Le logo a été revampé, le site internet a été refait et la SSJB a maximisé sa présence sur les réseaux sociaux afin de rejoindre encore plus adéquatement ses membres.

À propos de la SSJB

sections locales travaillant dans un but commun.

Fondée en 1934, la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie (SSJB Mauricie) regroupe aujourd’hui 13 Sociétés locales et cellules réparties sur tout le territoire de la Mauricie, de plus elle a pour mission de défendre et promouvoir la langue française et les intérêts de la nation québecoise.