Le ministre des Transports du Canada, l’honorable Marc Garneau, le ministre du Commerce international, l’honorable François-Philippe Champagne, le ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, M. Jean D’Amour, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, le député de Trois-Rivières, M. Jean-Denis Girard, Mme Danielle St-Amand et M.

Gaétan Boivin, respectivement présidente du conseil d’administration et président-directeur général de l’Administration portuaire de Trois-Rivières (APTR) ainsi que M. Rodney Corrigan, vice-président exécutif- opérations et M. Michel Miron, vice-président opérations de Logistec Corp., ont procédé, le 27 avril, à l’inauguration du Terminal de marchandises générales au Port de Trois-Rivières.

La construction du quai 9 a été complétée en décembre dernier, parachevant ainsi le Terminal de marchandises générales.

Ce nouveau quai s’ajoutait à l’aménagement des aires d’entreposage extérieur 9, 10 et 11, à la construction du hangar 9 et à la mise à niveau des accès routiers et ferroviaires réalisés lors de la Phase I du Plan Cap sur 2020.

Le Terminal de marchandises générales du Port de Trois-Rivières aura ainsi nécessité des investissements totalisant 27,3 M $ entre 2009 et 2017.

La contribution du gouvernement du Canada s’est élevée à 7,8 M $ et celle du gouvernement du Québec à 6 M $, alors que l’APTR a investi 10 M $ auxquels s’est ajouté un investissement de 3,5 M $ des utilisateurs.

Le Terminal de marchandises générales comprend les quais 9, 10 et 11 ainsi que 36 000 mètres carrés d’entreposage extérieur et trois hangars totalisant 18 000 mètres carrés.

Terminal de marchandises générales

Il est efficacement desservi par rail et par accès routier. Ce terminal améliorera la compétitivité du transport maritime sur le Saint-Laurent et des entreprises manufacturières de la région. Il augmentera le trafic maritime d’une large variété de produits qui sont directement liées aux activités d’entreprises régionales, soit à titre d’intrant ou comme produits d’exportation.

L’APTR et Logistec Corp. ont conclu, en 2017, une entente visant l’exploitation du terminal. Notons que Logistec Corp. est l’un des plus importants opérateurs de terminaux portuaires en Amérique du Nord. L’entreprise, qui a son siège social à Montréal, exploite 58 terminaux dans 35 ports au Canada et aux États-Unis.

Mentionnons aussi que la construction du quai 9 constituait le dernier élément du plan de modernisation Cap sur 2020 mis de l’avant par l’APTR en 2008.

Outre l’aménagement du Terminal de marchandises générales, ce plan comprenait aussi des investissements dans les autres terminaux du port, dans son réseau routier et ferroviaire et dans l’aménagement d’espaces verts.

Il aura nécessité des investissements totaux de 131,6 M$ et aura été complété avec trois années d’avance sur l’échéancier.

Pour plus d'informations sur le Terminal de marchandises générales, cliquez ici.