Le Buffet des Continents de Trois-Rivières honore 140 bénévoles

Quelque 140 bénévoles méritoires ont été honorés, le lundi 16 avril dernier, par Le Buffet des Continents de Trois-Rivières pour leurs actions dans la communauté et leur implication dans l’organisation d’activités sociales, communautaires et sportives.

L’événement est organisé chaque année par la direction du restaurant Le Buffet des Continents, en collaboration avec les dirigeants de Centraide Mauricie, afin d’honorer les personnes dévouées, dans le cadre de la Semaine des bénévoles.

« L’Hommage aux bénévoles est organisé simultanément dans tous les restaurants pour récompenser les bénévoles de chaque région pour leur implication exemplaire au sein de la société », explique la directrice du restaurant, Mme Nathalie Allard.

« Ces bénévoles sont indispensables. Ils sont engagés, dynamiques, innovateurs et disponibles en plus d’être fiables. Ils sont de véritables meneurs et un exemple à suivre ! »

De plus, cinq organismes ont été pigés au hasard et ont reçu un trophée honorifique, soit le Centre d’organisation mauricien de services et d’éducation populaire, la maison de jeunes Escale jeunesse, l’organisme les Cuisines collectives de Francheville, les Artisans bénévoles de la Paix et l’organisme La Fenêtre.