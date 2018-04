Le quatrième Bal de princesses de la Fondation RSTR

La Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières (RSTR) est fière d’annoncer que son quatrième bal de princesses, qui s’est tenu à guichet fermé samedi dernier, a généré 12 700 $ pour le Département de Pédiatrie du Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) du CIUSSS MCQ.

Lors de cet événement unique en région, 125 fillettes âgées entre 2 et 10 ans se sont présentées au deuxième étage du Salon de Jeux de Trois-Rivières, vêtues de leurs plus belles robes.

Plusieurs activités étaient proposées pour divertir ces petites princesses : danse, cinéma, bricolage, confection de bijoux, coiffure, maquillage et manucure, bar à bonbons, tirages et plus encore!

Les fonds amassés dans le cadre de cette activité serviront à l’achat d’équipements permettant l’amélioration de la qualité des soins et de la qualité de vie lors des naissances et de l’hospitalisation des enfants au CHAUR.

La Fondation RSTR tient à remercier chaleureusement ses précieux partenaires : Uniprix Marc Dontigny, Marmen, Jean-Denis Girard, député de Trois-Rivières, Jouets Frimousse, Carl Salvail photographe, L’ABC du maquillage Académie, Bonbons Richard, de même que les dévouées bénévoles qui se sont prêtées au jeu pour cet après-midi magique.

C’est assurément, un rendez-vous en avril 2019 pour la cinquième édition de ce bal!