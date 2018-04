Un nouvel immeuble à condos sur le site de L’Adresse sur le fleuve

Le 19 avril dernier, les dirigeants de TRIMCO CMG Société en commandite, messieurs Guy Boutin et Luc Gagnon, ont dévoilé les détails de la construction du troisième immeuble à condos sur le site L’Adresse sur le fleuve, dont ils sont propriétaires. En compagnie du maire de Trois-Rivières, monsieur Yves Lévesque, ils ont procédé à la pelletée de terre officielle sur le site visant ainsi à souligner le début des travaux qui s’échelonneront jusqu’à l’automne 2019.

Le projet « La Tour » vise la construction de la plus haute tour d’habitations à Trois-Rivières. L’immeuble à condominiums de prestige aura 16 étages et comptera 69 unités d’habitation. Il s’agit d’un projet nécessitant un investissement de 37 millions de dollars de la part des promoteurs.

« Il s’agit de la construction d’une des plus hautes tours à condos à Trois-Rivières. Les acheteurs qui choisissent de s’établir à cet endroit s’offrent tous les avantages de la vie urbaine au cœur d’un des plus beaux paysages riverains du Québec. Signe de l’engouement, nous avons déjà plus du tiers des unités de vendues alors que la construction débute à peine », exprime fièrement M. Guy Boutin, promoteur du projet L’Adresse sur le fleuve.

« Les condos offrent une vue imprenable sur la rivière St-Maurice et le fleuve St-Laurent. Avec des terrasses variant entre 400 et 1100 pieds carrés, il s’agit de véritables aires de vie où les gens pourront aménager un coin repas ou un coin salon », affirme M. Luc Gagnon, promoteur du site L’Adresse sur le fleuve.

Des condos personnalisés pour imaginer sa vie autrement



Au croisement de la rivière Saint-Maurice et du fleuve Saint-Laurent, le site L’Adresse sur le fleuve offre une gamme attrayante d’activités à deux pas des boutiques, restaurants et cafés du centre-ville de Trois-Rivières, sans oublier les accès au site de l’Amphithéâtre Cogeco et au Musée Boréalis.

Les résidents pourront profiter pleinement de la vie urbaine en plein cœur de la ville. L’immeuble « La Tour » comprendra 69 unités de condos, 3 ½, 4 ½ et 5 ½, en plus d’espaces communs, tels que piscine intérieure avec bains à remous, piscine extérieure avec terrasse et BBQ, salle communautaire, salle de conditionnement physique, stationnements intérieurs chauffés, suite pour les visiteurs et espaces de loisirs. Toutes les unités sont orientées de sorte que tous auront une vue sur la rivière ou le fleuve.