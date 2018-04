Factora devient membre partenaire d’OSIsoft Partner EcoSphere

Factora s’est joint à l’OSIsoft Partner EcoSphere en qualité d’intégrateur de systèmes attitré. Grâce à ce nouveau partenariat, Factora procure maintenant des services de consultation, de développement et de déploiement pour les produits OSIsoft actuels et futurs, ainsi que des services de soutien et de viabilité à ses clients.

« OSIsoft est une solution populaire et riche en fonctionnalités qui est vastement utilisée dans l’industrie manufacturière, affirme Raj Jakhete, directeur principal du développement des affaires chez Factora. Avec ce partenariat, nous comptons étendre nos services de soutien et de consultation et courtiser un nombre encore plus grand de chefs de file de la production manufacturière. »

Les services Factora comprennent la vision stratégique, le processus de développement, l’élaboration, la conception et la mise en œuvre d’un bilan de rentabilité pour le système PI d’OSIsoft et les solutions Internet des objets dans le secteur industriel ainsi qu’une approche de soutien axé sur les résultats.

Factora dispose d’un réseau de 70 consultants hautement qualifiés et expérimentés qui livrent des résultats au profit d’entreprises dans le monde entier.

« Factora est une entreprise respectée qui maîtrise le croisement entre la technologie et les techniques manufacturières, explique Éric Cardinal, directeur des programmes de partenariat chez OSIsoft. Elle a fait sa marque partout dans le monde grâce à son expertise et nous nous réjouissons qu’elle se soit maintenant engagée à travailler avec notre système PI et les solutions OSIsoft. »

« Cette annonce s’inscrit dans notre volonté de mettre en valeur deux secteurs, le partenariat et le service, qui sont pertinents pour nos clients et nos consultants, déclare le chef de la direction de Factora, Charles A. Horth. Nos clients nous confient leurs ambitions d’excellence en solutions manufacturières et nous sommes déterminés à les aider à y parvenir de la façon la plus efficiente et efficace. »

En apprivoisant les systèmes d’exécution de la fabrication, les manipulateurs adaptatifs et l’Internet des objets dans le secteur industriel, Factora guide les entreprises sur la voie de la fabrication intelligente de classe mondiale.

Des marques chefs de file, y compris certaines des plus réputées dans le monde, se tournent vers Factora pour optimiser leur productivité et leur profitabilité. Factora a établi d’autres partenariats similaires avec PTC, GE et MESA International.

Pour en savoir davantage à propos de Factura, cliquez ici et visitez le site web d' OSIsoft Partner EcoSphere pour en savoir plus.