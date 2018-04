Une réussite pour la formation intensive de préposés aux bénéficiaires

Le 16 avril, s'est terminée la formation intensive, mise sur pied, dans le but de diplômer plus rapidement des préposés aux bénéficiaires tout en maintenant le même niveau de qualité de formation.

Malgré les exigences que représentait le programme de formation proposé, celui-ci s’est soldé par un réel succès alors que 20 des 21 personnes inscrites au départ ont complété la formation avec brio.

Un défi de relevé

« Nous sommes toujours fiers de nos diplômés, mais cette fois-ci, il y a une fierté de plus. Les exigences reliées à ce projet de formation n’ont pas découragé les participants et aujourd’hui ils obtiennent le succès relié directement à leurs efforts et à leur persévérance », affirme M. Pierre Laliberté, directeur du Centre de formation professionnelle (CFP) Bel-Avenir.

Dans le but de souligner leur réussite, une cérémonie a été organisée par le CFP Bel-Avenir et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) lundi le 16 avril 2018.

Un certificat attestant leur réussite sera remis à chacun des finissants et finissantes par les représentants des partenaires impliqués

« C’est avec joie que je désire joindre ma voix aux différents intervenants afin de féliciter tous les diplômés. Je suis d’avis qu’ils seront un atout indispensable aux services de santé du CIUSSS MCQ. Cette première formation accélérée est un vif succès et je suis fier que le Centre de Services Avellin-Dalcourt de Louiseville ait été l’hôte de cette première initiative en Mauricie » a souligné M. Marc H. Plante, député de Maskinongé et adjoint parlementaire du premier ministre pour les régions.

Déroulement de la soirée

Les organisateurs de l’activité ont profité de l’occasion pour procéder à la remise de la bourse gagnant-gagnant, décernée à l’élève s’étant le plus démarqué par sa persévérance.

Le succès du programme est lié en grande partie à la qualité des candidats qui ont pris part à la formation.