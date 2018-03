Nouveau service unique de vérifications pré-emploi en région

Madame Anik Demers, directrice générale de Groupe SCE, est fière d’annoncer la mise en place d’un nouveau service qui optimisera les processus de sélection de personnel : le service d’enquête RH. Cet ajout à la gamme de services de Groupe SCE est une initiative de deux employés, madame Vanessa Catalano et monsieur Sébastien Martel.



« Ce projet a été élaboré et pris en charge par deux de nos employés qui travaillent à sa concrétisation et à son déploiement depuis plusieurs mois. C’est le résultat d’un véritable travail d’équipe qui combine l’expérience de nos employés de longue date à la fougue de la jeunesse », mentionne fièrement madame Demers.



En période de recrutement, Groupe SCE conseille à ses clients d’investir dans un bon processus pré-emploi. Posséder un maximum d’informations permet d’orienter les efforts des entreprises vers l’intégration d’un futur candidat et ainsi de maximiser le bien-être et la performance au travail de celui-ci. Enquête RH est un service clé en main qui s’adresse aux entreprises et aux organismes qui recherchent un processus de vérifications pré-emploi objectif, efficace et intègre. En rodage depuis novembre, ce service bilingue est prêt à être offert partout au Canada.



« Par son efficacité, le service d’enquête RH permet aux entreprises de prendre des décisions plus rapidement en ce qui concerne l’embauche d’un employé. La firme veille aussi à travailler de façon éthique en respectant les enjeux légaux de toutes les parties. Nous assurons un service humain; à cette fin, nous accompagnons l’employeur et le conseillons sur l’information à recueillir et sur ce qu’il doit en faire par la suite. Avec notre service, non seulement l’employeur gagnera en efficacité, mais il obtiendra des informations valides et pertinentes », ajoute Sébastien Martel, conseiller en recrutement chez Groupe SCE.

Le service d’enquête RH



Le service d’enquête RH est conçu selon les meilleures pratiques en ressources humaines sur le marché. Par ce service, Groupe SCE s’assure de la rigueur des informations recueillies par rapport aux compétences et aux critères recherchés et joue un rôle de conseiller auprès des gestionnaires. Le service comporte deux volets : l’enquête, soit l’entrevue de départ et le climat de travail, et les vérifications pré-emploi, qui comprennent ce qui suit :

Vérification des antécédents criminels (Québec)

Vérification des antécédents criminels (Canada, CIPC)

Vérification du dossier civil (Québec)

Vérifications des références

Vérification de la formation générale

Vérification du dossier de crédit

Vérification d’un titre professionnel

Validation du permis de conduire et des cartes de compétence

Examen médical

Confirmation d’emploi

Les personnes qui souhaitent en savoir davantage sur le nouveau service sont invitées à cliquer sur le lien www.enqueterh.com.

À Propos de Groupe SCE



Fondé en 1995 par Louis Laroche, Groupe SCE se spécialise en psychologie industrielle et organisationnelle (I/O), ainsi qu’en gestion des ressources humaines. Les clients font appel à ses services de recrutement et de sélection de personnel, d’évaluation de potentiel de gestion, de tests en ligne, de formation, de coaching de gestionnaires, de diagnostic organisationnel, de bilan de carrière et de réaffectation professionnelle, de rémunération et d’équité salariale ainsi que d’appréciation de la performance. En plus de son siège social situé à Trois-Rivières et d’un bureau à Brossard, Groupe SCE compte trois autres points de service pour desservir la clientèle de partout au Québec : Drummondville, Alma et Bonaventure.