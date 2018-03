Nouvelle coordonatrice régionale de La Ruche Mauricie: Joannie Bournival

La plateforme de financement participatif québécoise La Ruche agrandit son équipe et s’implante officiellement à temps plein en Mauricie. Jean-Sébastien Noël, président et cofondateur de La Ruche, est heureux de nommer Joannie Bournival à titre de coordonnatrice de La Ruche Mauricie.

Après un court passage dans l'événementiel, Joannie est tombée en amour avec l'entrepreneuriat lors de son stage chez Innovation et Développement économique TroisRivières en 2013. Depuis, elle a travaillé 4 ans comme coordonnatrice des communications pour Trois-Rivières Centre où elle a pu jumeler ses intérêts pour le web-marketing et le développement économique. En plus de son travail, elle agit également à titre de présidente de la Jeune Chambre de la Mauricie depuis juin 2017 où elle se dit chanceuse de côtoyer les jeunes gens d'affaires d'aujourd'hui.

D'une curiosité presque sans limite, Joannie a développé des intérêts variés qui lui donnent une vue d'ensemble des projets et une appréciation, peu importe le domaine. Elle a à cœur de faire rayonner sa région et de soutenir l'innovation en entrepreneuriat. C'est d'ailleurs avec cet objectif en tête qu'elle débute son nouveau mandat. Concrètement, elle encadrera et accompagnera les entrepreneurs désirant financer leurs projets par l’entremise d’une campagne de financement participatif en plus de les mettre en relation avec différents acteurs de l’écosystème entrepreneurial de la Mauricie afin d’augmenter leurs chances de succès.

« En assurant la coordination de La Ruche Mauricie, je souhaite contribuer à développer une région dynamique à l'image des gens qui l'habitent. L'entrepreneuriat en Mauricie est en plein essor et j'aimerais que le financement participatif devienne une façon de faire les choses différemment, que ce soit l'opportunité pour les promoteurs de s'ancrer dans leur milieu et de réaliser des projets pour leur communauté. » - Joannie Bournival

« La Ruche Mauricie offre une scène aux projets d'ici et permet à ces derniers de contribuer à l'essor économique, social et culturel de la Mauricie et du Québec et ce, enveloppé par le support de 32 Ambassadeurs bien ancrés dans leur communauté en Mauricie. Bref, nous sommes bien heureux qu'elle saute du côté de l'équipe pour qu'ensemble on contribue à dynamiser encore plus cette région. » - Jean-Sébastien Noël

À propos de La Ruche

La Ruche est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de favoriser l’émergence de projets stimulant le rayonnement et la vitalité d’une région. Par l’entremise de sa plateforme de financement participatif de proximité et de ses partenaires, elle contribue concrètement au développement de nouveaux projets au Québec. La Ruche innove par son accompagnement humain, ses Ambassadeurs et par son concept régional de proximité. Depuis son lancement en 2013, 2 349 914 $ a été amassé par 22 280 contributeurs, permettant à 391 nouveaux projets de se réaliser.