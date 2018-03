Tous à vos appareils ! Bécancour en photos est lancé !

Donnant suite à BÉCANCOUR SUR TOILES et à BÉCANCOUR EN MOTS, le concours BÉCANCOUR EN PHOTOS donnera lieu à une exposition de photographies à la bibliothèque centrale de Bécancour à l’automne 2018. Les deux dernières éditions de ce concours ayant été de beaux succès, tant sur la participation que sur la qualité des oeuvres, la Ville réitère sa volonté de positionner la culture et les arts à l’avant-scène en saison automnale. Ainsi, dès aujourd’hui, photographes amateurs et professionnels sont invités à soumettre leurs photographies sur la thématique BÉCANCOUR à ce concours. Une belle manière de mettre en valeur le charme des paysages et attraits de Bécancour !



Une fois les photos soumises, un comité de sélection analysera les oeuvres. Le comité n’acceptera que les photos prises sur le territoire bécancourois entre le 1ermars et le 29 juin 2018, pour un maximum de trois photos par participant.



Les lauréats de ce concours verront leur création être imprimée, mise sous plexiglas de grand format et feront l’objet d’une exposition à la bibliothèque centrale de Bécancour du 28 septembre au 4 novembre 2018. Un vernissage, inscrit aux Journées de la culture 2018, célébrera le début de l’événement le vendredi 28 septembre 2018 sous forme d’un « 5 à 7 ».



Au terme de l’exposition, les impressions des photographies sélectionnées seront offertes aux photographes.



Les photographes intéressés par ce concours doivent remplir le formulaire d’inscription prévu à cet effet et soumettre leurs photographies avant 12 h, le vendredi 29 juin 2018 à epoignant@ville.becancour.qc.ca ou via WeTransfer ou par la poste ou en main propre à l’hôtel de ville de Bécancour (1295 Nicolas-Perrot, Bécancour, Qc G9H 1A1) sur clé USB, CD ou DVD.

Les modalités du concours et le formulaire de participation sont disponibles au www.becancour.net. Pour information supplémentaire, contactez Mme Estelle Poignant,

819 294-4455, poste 560.



Tous à vos appareils, afin de saisir LE cliché !