1re édition du Mérite Bécancour !

La Ville de Bécancour lance officiellement les mises en candidature de la première édition du Mérite Bécancour. Ce Mérite, récemment instauré, se veut la poursuite des événements « Hommage au bénévolat » qui se déroulaient sur le territoire bécancourois depuis 1980. La nouvelle formule qui porte le nom de Mérite Bécancour rendra hommage à la fois à l'action méritoire et exemplaire de personnes qui ont contribué au mieux-être de leurs concitoyens par des actions bénévoles et à des personnes qui ont contribué au rayonnement ou au développement de la ville dans différentes sphères.



Est éligible, toute personne qui a œuvré pour le territoire de Bécancour au cours de sa vie. Il s'agit en soi de couronner une vie consacrée à l'action communautaire ou d'encourager un bénévole dont l'engagement s'avère hors de l'ordinaire.



Le volet rayonnement/développement permet de souligner des personnes qui ont porté la ville de Bécancour au-delà de son territoire ou qui ont contribué à son développement dans des sphères soit économique, sociale, politique, culturelle/patrimoniale, touristique, sportive ou en éducation.



Les candidatures sont proposées par des citoyens ou des organismes via un formulaire. Elles sont ensuite examinées par un comité de sélection formé de membres du Conseil municipal, de personnel administratif de la Ville et de citoyens. Le Mérite Bécancour est décerné au printemps de chaque année lors d'une cérémonie à grand déploiement. Cette année, il se tiendra le 27 avril prochain à la salle Yvon-Guimond du secteur Gentilly.



La période de mise en candidature débutera le 15 février et se terminera à midi le 15 mars 2018. Le formulaire de mise en candidature est disponible sur le site Internet de la Ville de Bécancour et à l’hôtel de ville de Bécancour en format papier.



Il est maintenant temps de s’y inscrire ou d’y inscrire vos connaissances !