13e journée de plein air Jean-Pierre Petit : un succès sur toute la ligne!

C’est samedi dernier qu’avait lieu, au Énergie CMB, la 13e journée de plein air Jean-Pierre Petit de la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières (RSTR). Une centaine de courageux ont bravé le froid pour participer aux diverses activités et compétitions, organisées au profit de la neurologie et de la neurochirurgie du Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) du CIUSSS MCQ. Une somme d’un peu plus de 20 400 $ a été amassée dans le cadre de cette journée familiale et sportive.

Pour monsieur Maxime Vincent, ainsi que pour madame Andrée-Anne Blais, respectivement président d’honneur et porte-parole de l’événement, cette journée représente une autre victoire pour la cause de la santé. Ces derniers mentionnent que c’est grâce à des activités comme celle-ci que la mission du Fonds Jean-Pierre-Petit prend tout son sens, en permettant l’acquisition d’équipements qui améliorent concrètement la qualité des soins offerts par les neurologues et les neurochirurgiens de Trois-Rivières. Vous pouvez d’ailleurs consultez le vibrant témoignage de madame Blais sur la page Facebook de la Fondation RSTR.

Les membres du comité du Fonds Jean-Pierre-Petit remercient chaleureusement leurs précieux partenaires - dont Marmen, partenaire haute distinction - qui permettent, année après année, la tenue d’un tel événement. Ils soulignent également l’indispensable implication des dévoués bénévoles, participants et partisans qui, ensemble, contribuent à faire de cet événement un incontournable hivernal à Trois-Rivières. C’est donc un rendez-vous en février 2019 pour une autre édition à succès!