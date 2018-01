Lancement officiel de nouvelles trousses de lecture: Le projet Le petit lecteur lancé à Nicolet

La Ville de Nicolet est fière de lancer de nouvelles trousses de lecture à la bibliothèque municipale H.-N.-Biron. Soutenu financièrement par le gouvernement du Québec (ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur) et la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec, le projet Le petit lecteur vise à promouvoir le plaisir lié à la lecture chez les enfants d’âge préscolaire et leurs parents en leur proposant 10 trousses différentes. Une trousse contient des livres et des jeux regroupés autour d’un même thème.



Des fiches destinées aux parents accompagnent le matériel contenu dans la trousse. Elles proposent des stratégies simples et faciles à appliquer afin de favoriser l’éveil à la lecture ainsi que le développement du langage. Les parents pourront emprunter facilement l’un des 10 sacs à dos comme s’il s’agissait d’un livre de bibliothèque.



« Merci à la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec pour leur précieuse contribution financière au projet. Je suis convaincue que les familles nicolétaines vont rapidement s’approprier les trousses et je me réjouis que ce projet d’éveil à la lecture bien original voie le jour chez nous. Les chercheurs le disent : la lecture régulière d’histoires permet aussi à l’enfant de développer des compétences qui le préparent tranquillement à son entrée à l’école. À vos côtés, sans même s’en rendre compte et en faisant une activité amusante et stimulante, vos enfants vont découvrir de nouveaux mots et les bases de l’écrit1.» a précisé la mairesse, Geneviève Dubois.



La lecture joue un rôle beaucoup plus grand qu’on pense. En lisant des livres à votre tout-petit, vous l’aiderez à acquérir du vocabulaire, émettre des hypothèses, structurer sa pensée, développer son écoute et son attention et faire travailler sa mémoire en plus de développer son imaginaire1. Les trousses peuvent être empruntées dès maintenant à la bibliothèque H.-N.-Biron pour le plaisir des petits et des grands.



Sur la photo:

Andréanne Boulanger de Priorité enfants, Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet, Monique Rivard, directrice de l’école Curé-Brassard, Marjolaine Bélisle, chargée de projets Le petit lecteur et Isabelle Brunelle, directrice générale de la Corporation de développement communautaire Nicolet-Yamaska sont avec de jeunes participants au lancement de ces nouvelles trousses d’éveil à la lecture.