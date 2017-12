Nos Légionnaires toujours présents pour aider notre communauté

Les membres de la filiale 35 de Trois-Rivières de la Légion royale canadienne (Légion) sont fiers d’être toujours présents pour venir en aide à la communauté.

En cette période des fêtes, les Légionnaires ont redoublé d’efforts afin de continuer d’aider nos vétérans et l’ensemble de communauté de la Mauricie.

Culminant avec les cérémonies du Souvenir du 11 novembre dernier, les Légionnaires ont amassé plus de 25 000,00 $ en don avec la Campagne du coquelicot ; symbole du souvenir des Canadiens et Canadiennes ayant fait le sacrifice lors des différentes guerres et conflits mondiaux.

La filiale 35 remercie grandement la population de Trois-Rivières, Bécancour, Nicolet et Louiseville pour leurs dons. Grâce à ceux-ci qui sont destinés au Fonds du coquelicot, la Légion est en mesure d’apporter un soutien et une aide financière aux vétérans, y compris les membres des Forces armées canadiennes et de la GRC, et à leur famille dans le besoin.

Également, le 1er décembre, les Légionnaires ont généreusement remis un don de 500,00$ à la Fondation du Noel du pauvre pour aider nos concitoyens dans le besoin, en plus des multiples autres dons à nos organismes locaux tout au long de l’année tels la Fondation Albatros, la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières, la Ligue navale du Canada et les nombreux corps de cadets de la région.

Finalement, le 13 décembre, les Légionnaires ont procédé à la distribution de 30 paniers de Noel auprès d’anciens combattants de la Mauricie afin de leur apporter réconfort, joie et compagnie à l’approche de cette période des Fêtes et les remercier de leur contribution pour la Canada.

Citations

« En tant qu’anciens membres des Forces armées canadiennes, des différents services de polices et de sécurité civiles, nous nous faisons un devoir de continuer à servir notre communauté en aidant ceux qui en ont de besoin. »

« Nos membres ont à cœur de venir en aide aux hommes et aux femmes qui servent et ont servi ce pays, et, ce faisant, s’efforcent de changer les choses. Chacun d’entre eux est touché par les soins que reçoivent nos vétérans et les questions qui les concernent. »

- Jacques Péland, lieutenant-colonel (retraité), président de la filiale 35 de la LRC