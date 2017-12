Un grand succès pour la collecte de jouets du Cégep de Trois-Rivières !

La collecte de jouets fut un énorme succès et un véritable record! Après avoir fait bénéficier la communauté collégiale des jouets apportés par tous, le comité en environnement a choisi un organisme œuvrant auprès des familles de notre région afin de donner les jouets encore disponibles.

« C’est un immense bonheur pour nous que de donner tous ces jouets à Ressource FAIRE (familles d’appui et intervention pour un réseau d’entraide), un organisme qui a pour mission de soutenir et développer l’expérience parentale, d'améliorer l’estime de soi chez les enfants, de prévenir la détérioration de situations personnelles, familiales et sociales qui risquent d’engendrer de la violence familiale ainsi que des situations d’abus et de négligence envers les enfants. L’organisme organise une fête de Noël pour ces familles et c’est à ce moment que les jouets apportés par le comité seront remis aux enfants. » Isabelle Philibert pour le comité en environnement du Cégep de Trois-Rivières

Un énorme merci à tous ceux et celles qui ont fait don de jouets et qui ont ainsi contribué au bonheur des autres!