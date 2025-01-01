Nous joindre
Aucun blessé grave

Incendie dans une résidence pour personnes âgées à Trois-Rivières

durée 11h15
18 décembre 2025
Par Salle des nouvelles

Vers 1 h 50, lors d’une patrouille de routine, des policiers ont constaté qu’un incendie était en cours dans une résidence pour personnes âgées située au 270, rue Saint-Laurent. Une alarme incendie était audible et de la fumée était visible à l’extérieur du bâtiment.

Les policiers ont immédiatement porté assistance au personnel sur place et ont avisé la centrale afin de demander l’intervention des services incendie. Une évacuation du bâtiment a été amorcée sans délai.

Au cours de l’intervention, des policiers ont procédé au sauvetage de certains résidents, lesquels ont été évacués de façon sécuritaire.

L’ensemble des occupants a pu être évacué et aucune blessure grave n’est à déplorer.

Les pompiers sont ensuite intervenus afin de prendre en charge l’incendie et procéder à la sécurisation des lieux. La centrale des ambulanciers de la Mauricie était sur place et a assuré le suivi des résidents évacués ainsi que les policiers sur place.

À la suite de l’intervention, des policiers ont été exposés à de la fumée. Ils ont été dirigés vers l’hôpital afin de subir des examens et soins médicaux préventifs.

