Aucun blessé grave
Incendie dans une résidence pour personnes âgées à Trois-Rivières
Par Salle des nouvelles
Vers 1 h 50, lors d’une patrouille de routine, des policiers ont constaté qu’un incendie était en cours dans une résidence pour personnes âgées située au 270, rue Saint-Laurent. Une alarme incendie était audible et de la fumée était visible à l’extérieur du bâtiment.
Les policiers ont immédiatement porté assistance au personnel sur place et ont avisé la centrale afin de demander l’intervention des services incendie. Une évacuation du bâtiment a été amorcée sans délai.
Au cours de l’intervention, des policiers ont procédé au sauvetage de certains résidents, lesquels ont été évacués de façon sécuritaire.
L’ensemble des occupants a pu être évacué et aucune blessure grave n’est à déplorer.
Les pompiers sont ensuite intervenus afin de prendre en charge l’incendie et procéder à la sécurisation des lieux. La centrale des ambulanciers de la Mauricie était sur place et a assuré le suivi des résidents évacués ainsi que les policiers sur place.
À la suite de l’intervention, des policiers ont été exposés à de la fumée. Ils ont été dirigés vers l’hôpital afin de subir des examens et soins médicaux préventifs.