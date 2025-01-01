Une opération policière dans un local du groupe « Full Métal Lanaudière »

Le 17 décembre au soir, le Service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec a mené une opération dans un local, installé dans un garage, sur la rue Dionne à Saint-Roch-de-l’Achigan, en lien avec la contrebande.

Selon les informations remises par la Sûreté du Québec, il s’agissait d’un lieu de rassemblement et de rencontre pour le groupe « Full Métal Lanaudière ».

Des personnes étaient présentes sur les lieux visés soit quatre hommes âgés de 34 à 74 ans, dont un membre en règle des Hells Angels de Trois-Rivières, et une femme de 55 ans. Des accusations de vente sans permis, de possession dans l’intention de la vente et d’avoir amené le public à croire qu’il était autorisé à vendre des boissons alcooliques ont été constatées.

Ce sont des infractions en vertu de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques. Le dossier complet sera soumis au Procureur général du Québec.

Lors de la perquisition, les policiers ont saisi : 55 litres de boissons alcooliques telles que bières, vins et spiritueux, de la cocaïne, des cartes prépayées et 3 450 $ en argent canadien.

L’opération a mobilisé des enquêteurs en matière de contrebande, un maître-chien et le groupe tactique d’intervention de la SQ.

La SQ demeure vigilante par rapport aux activités de tout genre relié au crime organisé. Coordonné par le ministère de la Sécurité publique, le programme ACCES (Actions Concertées pour Contrer les Économies Souterraines) est une initiative gouvernementale mise en place depuis 1996 destinée à lutter contre la contrebande sur le territoire du Québec. Composé de deux volets, celui des inspections et des enquêtes, le programme a pour objectif de préserver la santé publique, de favoriser l’intégrité du régime fiscal québécois et de diminuer la concurrence déloyale.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.