La Sûreté du Québec occupée par le trafic de stupéfiants en Mauricie

Dans les derniers jours, les policiers de la Sûreté du Québec en Mauricie ont fait face à trois évènements distincts en lien avec les stupéfiants. Des arrestations ont eu lieu à Shawinigan et Saint-Alexis-des-Monts.

Le 13 décembre à 3 h, un appel est entré concernant un homme qui serait mal en point sur la rue Sainte-Marguerite à Saint-Alexis-des-Monts. Les policiers du poste de la SQ MRC de Maskinongé l'ont conduit dans un centre hospitalier pour être soigné.

Finalement, l'homme de 43 ans a été arrêté pour possession de stupéfiants en vue de trafic. C'est plus de 800 comprimés de méthamphétamine qui ont été saisis lors de l'intervention. Son dossier sera soumis au DPCP. Il pourrait faire face à des accusations criminelles au palais de justice de Shawinigan.

Une chicane se termine par une arrestation et une saisie de drogues

Le 15 décembre à 22 h, en raison d'une chicane sur la rue Lambert, à Shawinigan, une personne a passé un appel au poste de la Ville de Shawinigan de la SQ.

Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont arrêté un homme de 25 ans pour manquement à une ordonnance de mise en liberté avec des conditions émises par la cour du Québec. Il ne respectait pas son couvre-feu. De plus, il a été trouvé en possession de plus de 850 comprimées de méthamphétamine et de plus de six grammes de cocaïne. Il a été arrêté également pour possession de stupéfiants aux fins de trafic.

Pierre-Olivier Dubé-Giguère a été détenu et a comparu au palais de justice de Shawinigan pour faire face à de nouvelles accusations.

Une poursuite policière à Shawinigan

Le 16 décembre vers 1 h 45, les policiers de la SQ du poste de la Ville de Shawinigan ont intercepté une automobile sur la 89e rue à Shawinigan. Il s'agissait d'une automobile volée à Montréal.

Le conducteur a refusé de s'immobiliser en fonçant dans un véhicule de patrouille causant des dommages aux deux voitures. Heureusement, personne n'a été blessé.

Les agents se sont empressés de partir à la poursuite du conducteur fautif sur une distance de 700 mètres au total. Le tout s'est terminé lorsque le fuyard a frappé un banc de neige au bout de la 89e rue qui est sans issue.

Le conducteur, un homme de 40 ans de Montréal, a été arrêté pour : agression armée, fuite, entrave, recel, bris de probation, possession de cocaïne aux fins de trafic (environ 40 grammes) et possession de GHB.

La passagère de l'auto volée a aussi été arrêtée. Il s'agit d'une femme de 34 ans de Mascouche qui était recherchée en vertu d'un mandat percepteur pour des amendes impayées.

Les deux suspects ont été gardés détenus en vue de comparaître au palais de justice de Shawinigan. Il est possible que ceux-ci soient aussi accusés pour des crimes commis sur d'autres territoires, dont celui du SPVM.