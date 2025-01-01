Nous joindre
Conduite dangereuse

Une sortie de route à St-Prosper et une collision à Bécancour

17 décembre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Dans les derniers jours, une sortie de route à Saint-Prosper et un face-à-face à Bécancour se sont produits en raison de comportements dangereux sur la route. 

Le matin du 13 décembre à 10 h, les urgences ont été avisées qu'une automobile avait fait une sortie de route sur le rang Sainte-Élizabeth Sud à Saint-Prosper.

Lorsque les policiers du poste de la Sûreté du Québec MRC des Chenaux sont arrivés sur place, ils ont procédé à l'arrestation du conducteur de 48 ans de Saint-Ubalde pour conduite avec capacité affaiblie par la drogue. De plus, son permis de conduire était sanctionné. 

Il a été conduit au centre hospitalier pour un prélèvement sanguin qui a été envoyé au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale (LSJML)  à des fins d'analyses. Lorsque les résultats arriveront, le suspect pourrait  faire face à des accusations criminelles au palais de justice de Trois-Rivières.

Bécancour: collision face-à-face en raison d'un dépassement illégal

Le 15 décembre autour de 17 h 45, une collision de type face-à-face entre une camionnette et une automobile, est survenue sur la route 261 à Bécancour.

Selon les informations de la Sûreté du Québec, l'homme de 53 ans qui conduisait la camionnette aurait fait un dépassement illégal qui a mené à l'accident. La conductrice de la voiture dans la trentaine a été blessée légèrement.

Un enquêteur en scène de collision est allé sur place. La route 261 à été ouverte à nouveau à la circulation à 23 h 30.  

L'enquête se poursuit. Il est possible qu'une accusation de conduite dangereuse causant des lésions pour le conducteur fautif soit déposée. Le dossier sera soumis au DPCP.

 

