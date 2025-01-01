Nous joindre
Un déneigeur à St-Boniface arrêté pour conduite avec capacité affaiblie

11 décembre 2025
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Le 4 décembre sur l’heure du dîner, les policiers de la Sûreté du Québec ont reçu un signalement concernant la conduite erratique d'un conducteur d’un véhicule de déneigement à Saint-Boniface. 

Les agents ont finalement localisé  la camionnette de déneigement sur la rue Principale et l’ont intercepté sur la rue St-Michel. Le conducteur s'est soumis au test du taux d'alcoolémie et l'a échoué. 

L’homme de 44 ans de St-Boniface a été arrêté pour conduite avec capacité affaiblie par l’alcool et en arrivant au poste de police, il a échoué à nouveau les tests présentant dans le sang plus d'une fois et demie de la limites permise.

Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours. Il fera face à des accusations criminelles en 2026 au palais de justice de Shawinigan.

