Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Sur le territoire de Trois-Rivières

Une cinquantaine de dossiers sur une série de vols de véhicules résolus

durée 13h00
20 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Une vaste enquête menée par le Service de police de Trois-Rivières a permis de résoudre plus d’une cinquantaine de dossiers liés à une série de vols de véhicules commis depuis le début de l’année 2025 sur le territoire trifluvien.

L’analyse approfondie des dossiers ainsi que diverses expertises ont permis d’identifier plusieurs suspects. Des arrestations ont donc été effectuées : Samuel Gaudette, 19 ans, Nathan Lou Gendron, 20 ans, Dereck Cazelais, 20 ans et un adolescent de 17 ans qui ont tous comparu.

À la suite du travail des enquêteurs, des mandats de perquisition ont été obtenus pour deux adresses, soit sur la rue Laviolette à Trois-Rivières et sur la rue Julien à Batiscan.

Les perquisitions aux domiciles des suspects ont mené à d’importantes saisies, notamment :

Outils utilisés pour commettre des vols de véhicules, tels que :

-  des clés vierges,

-  des outils pour briser les vitres,

-  des AirTags servant à localiser les véhicules ciblés,

-  un appareil OBD-II permettant de reprogrammer des clés et démarrer des véhicules.

-  Billets de 100 $ contrefaits

- Et divers stupéfiants dont plus de 100 grammes de cocaïne destiné au trafic, de l’équipement servant au trafic de stupéfiants et du tabac de contrebande.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Appel à la population pour retrouver une jeune femme de Shawinigan

Appel à la population pour retrouver une jeune femme de Shawinigan

La Sûreté du Québec est présentement à la recherche de Clara Nadeau, 27 ans, de Shawinigan, qui n'a pas été vue depuis hier après-midi. Ses proches et les autorités ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.  La jeune femme aurait été vue pour la dernière fois, hier, mercredi 19 novembre, vers 15 h dans le secteur de la 2e ...

LIRE LA SUITE
Un test du système «En Alerte» aura lieu mercredi partout au Canada

Publié hier à 12h00

Un test du système «En Alerte» aura lieu mercredi partout au Canada

Le système canadien d'alertes au public, «En Alerte», sera mis à l'essai d'un bout à l'autre du pays, mercredi. Au Québec, le test aura lieu à 13 h 55. L'alerte et sa tonalité distinctive seront diffusées à la télévision, à la radio et sur les cellulaires compatibles. Chaque province et territoire a une heure d'essai spécifique. Le test simule ...

LIRE LA SUITE
Québec en Alerte procédera à son test annuel le 19 novembre

Publié le 17 novembre 2025

Québec en Alerte procédera à son test annuel le 19 novembre

Ce mercredi 19 novembre, à 13 h 55,  la population québécoise devra s'attendre à possiblement sursauter, car Québec en Alerte procède à son test annuel pour s'assurer que tout fonctionne.  Un on strident sera émis sur les cellulaires, les téléviseurs et les radios. On rappelle qu'il est essentiel de le tester tous les ans, car chaque seconde ...

LIRE LA SUITE