Sur le territoire de Trois-Rivières
Une cinquantaine de dossiers sur une série de vols de véhicules résolus
Par Salle des nouvelles
Une vaste enquête menée par le Service de police de Trois-Rivières a permis de résoudre plus d’une cinquantaine de dossiers liés à une série de vols de véhicules commis depuis le début de l’année 2025 sur le territoire trifluvien.
L’analyse approfondie des dossiers ainsi que diverses expertises ont permis d’identifier plusieurs suspects. Des arrestations ont donc été effectuées : Samuel Gaudette, 19 ans, Nathan Lou Gendron, 20 ans, Dereck Cazelais, 20 ans et un adolescent de 17 ans qui ont tous comparu.
À la suite du travail des enquêteurs, des mandats de perquisition ont été obtenus pour deux adresses, soit sur la rue Laviolette à Trois-Rivières et sur la rue Julien à Batiscan.
Les perquisitions aux domiciles des suspects ont mené à d’importantes saisies, notamment :
Outils utilisés pour commettre des vols de véhicules, tels que :
- des clés vierges,
- des outils pour briser les vitres,
- des AirTags servant à localiser les véhicules ciblés,
- un appareil OBD-II permettant de reprogrammer des clés et démarrer des véhicules.
- Billets de 100 $ contrefaits
- Et divers stupéfiants dont plus de 100 grammes de cocaïne destiné au trafic, de l’équipement servant au trafic de stupéfiants et du tabac de contrebande.