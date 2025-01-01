Nous joindre
Vol de biens de valeurs

Des fraudeurs actifs par téléphone sur le territoire de Shawinigan

durée 11h00
19 décembre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

En début de semaine, plusieurs citoyens de Shawinigan ont rapporté aux policier de la Sûreté du Québec avoir reçu des appels de personnes se faisant passer pour des policiers ou des employés de banques.

Selon les informations, les fraudeurs cherchent à aller récupérer à domicile des cartes de crédit et débit et les NIP. De plus, ils voulaient sécuriser les bijoux et tout autre bien de valeur en les amenant dans un poste de police puisque des vols seraient en cours dans le secteur.

Les suspects se faisant passer pour des policiers disaient qu’ils allaient passer à leur résidence pour récupérer le tout. 

Certains citoyens ont donné suite à leurs demandes. Les suspects séviraient un peu partout au Québec.

La SQ veut avertir la population que tout ça est faux et de ne surtout rien leur remettre et de raccrocher. 

 

