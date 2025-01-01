Appel à la population pour retrouver une jeune femme de Shawinigan

La Sûreté du Québec est présentement à la recherche de Clara Nadeau, 27 ans, de Shawinigan, qui n'a pas été vue depuis hier après-midi. Ses proches et les autorités ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

La jeune femme aurait été vue pour la dernière fois, hier, mercredi 19 novembre, vers 15 h dans le secteur de la 2e Avenue à Shawinigan. Elle aurait quitté à bord d’un véhicule Hyundai Elantra 2019 bleu immatriculé Z54 NBG.

Selon les informations transmises, Clara portait un manteau noir avec fourrure au col et des bottes à talons hauts noires.

Description

Taille : 1,60 m (5 pi 3 po)

Poids : 70 kg (150 lb)

Cheveux : blonds

Yeux : bruns

Toute personne qui apercevrait Clara Nadeau est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cet individu peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.