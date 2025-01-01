Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Clara Nadeau, 27 ans

Appel à la population pour retrouver une jeune femme de Shawinigan

durée 09h03
20 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

La Sûreté du Québec est présentement à la recherche de Clara Nadeau, 27 ans, de Shawinigan, qui n'a pas été vue depuis hier après-midi. Ses proches et les autorités ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. 

La jeune femme aurait été vue pour la dernière fois, hier, mercredi 19 novembre, vers 15 h dans le secteur de la 2e Avenue à Shawinigan.  Elle aurait quitté à bord d’un véhicule Hyundai Elantra 2019 bleu immatriculé Z54 NBG.

Selon les informations transmises, Clara portait un manteau noir avec fourrure au col et des bottes à talons hauts noires.

Description

Taille : 1,60 m (5 pi 3 po)
Poids : 70 kg (150 lb)
Cheveux : blonds
Yeux : bruns

Toute personne qui apercevrait Clara Nadeau est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cet individu peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une cinquantaine de dossiers sur une série de vols de véhicules résolus

Une cinquantaine de dossiers sur une série de vols de véhicules résolus

Une vaste enquête menée par le Service de police de Trois-Rivières a permis de résoudre plus d’une cinquantaine de dossiers liés à une série de vols de véhicules commis depuis le début de l’année 2025 sur le territoire trifluvien. L’analyse approfondie des dossiers ainsi que diverses expertises ont permis d’identifier plusieurs ...

LIRE LA SUITE
Un test du système «En Alerte» aura lieu mercredi partout au Canada

Publié hier à 12h00

Un test du système «En Alerte» aura lieu mercredi partout au Canada

Le système canadien d'alertes au public, «En Alerte», sera mis à l'essai d'un bout à l'autre du pays, mercredi. Au Québec, le test aura lieu à 13 h 55. L'alerte et sa tonalité distinctive seront diffusées à la télévision, à la radio et sur les cellulaires compatibles. Chaque province et territoire a une heure d'essai spécifique. Le test simule ...

LIRE LA SUITE
Québec en Alerte procédera à son test annuel le 19 novembre

Publié le 17 novembre 2025

Québec en Alerte procédera à son test annuel le 19 novembre

Ce mercredi 19 novembre, à 13 h 55,  la population québécoise devra s'attendre à possiblement sursauter, car Québec en Alerte procède à son test annuel pour s'assurer que tout fonctionne.  Un on strident sera émis sur les cellulaires, les téléviseurs et les radios. On rappelle qu'il est essentiel de le tester tous les ans, car chaque seconde ...

LIRE LA SUITE