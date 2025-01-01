Un homme arrêté pour des vols qualifiés à Shawinigan et Acton Vale

Le 12 novembre, un homme de 44 ans, originaire de Sherbrooke, a été arrêté dans le secteur de Shawinigan, après avoir commis deux vols qualifiés.

Le suspect aurait commis un premier méfait dans une bijouterie d'Acton Vale, le 6 novembre. Son arrestation s'est déroulée, six jours plus tard, à la suite d'un nouveau vol, mais cette fois dans un commerce de la 5e avenue à Shawinigan, le 12 novembre. C'est quelques heures après ce dernier crime, que les policiers l'ont intercepté

Le suspect a comparu au palais de justice de Shawinigan sous divers chefs d’accusations en liens avec les vols qualifié.

