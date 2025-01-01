Nous joindre
Dans un commerce de la 5e avenue

Un homme arrêté pour des vols qualifiés à Shawinigan et Acton Vale

durée 10h00
14 novembre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Le 12 novembre, un homme de 44 ans, originaire de Sherbrooke, a été arrêté dans le secteur de Shawinigan, après avoir commis deux vols qualifiés. 

Le suspect aurait commis un premier méfait dans une bijouterie d'Acton Vale, le 6 novembre. Son arrestation s'est déroulée, six jours plus tard,  à la suite d'un nouveau vol, mais cette fois dans un commerce de la 5e avenue à Shawinigan, le 12 novembre. C'est quelques heures après ce dernier crime, que les policiers l'ont intercepté 

Le suspect a comparu au palais de justice de Shawinigan sous divers chefs d’accusations en liens avec les vols qualifié.

Toute information sur des activités criminelles peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.

