Accident le 3 mai 2025
Un homme arrêté en lien avec la collision mortelle sur le boulevard Thibeau
Par Salle des nouvelles
Hier matin, un homme âgé de 19 ans a été arrêté par les agents de la Direction de la police de Trois-Rivières, en lien avec un collision mortelle survenue le 3 mai de cette année sur le boulevard Thibeau, près de l'intersection Saint-Alexis.
Rappelons que lors de l’événement, le conducteur, alors âgé de 18 ans, avait été impliqué dans une collision à haute vélocité dans une zone où la limite de vitesse permise est de 70 km/h. Le véhicule était entré en collision avec un poteau d’Hydro-Québec. La passagère avant, également âgée de 18 ans, avait malheureusement perdu la vie sur le coup.
À la suite de l’étude du dossier et du retour des analyses effectuées, un mandat d’arrestation a été émis à son endroit le 10 novembre 2025. Le suspect devrait comparaître cet après-midi au palais de justice de Trois-Rivières pour faire face à une accusation de conduite dangereuse causant la mort.
La Direction de la police de Trois-Rivières rappelle que toute personne voulant partager des renseignements de façon confidentielle peut le faire par le programme Halte AU CRIME en communiquant au numéro 819 691-2929 #7 ou directement avec l’adresse internet du programme [email protected].