Un homme arrêté en lien avec la collision mortelle sur le boulevard Thibeau

Hier matin, un homme âgé de 19 ans a été arrêté par les agents de la Direction de la police de Trois-Rivières, en lien avec un collision mortelle survenue le 3 mai de cette année sur le boulevard Thibeau, près de l'intersection Saint-Alexis.

Rappelons que lors de l’événement, le conducteur, alors âgé de 18 ans, avait été impliqué dans une collision à haute vélocité dans une zone où la limite de vitesse permise est de 70 km/h. Le véhicule était entré en collision avec un poteau d’Hydro-Québec. La passagère avant, également âgée de 18 ans, avait malheureusement perdu la vie sur le coup.

À la suite de l’étude du dossier et du retour des analyses effectuées, un mandat d’arrestation a été émis à son endroit le 10 novembre 2025. Le suspect devrait comparaître cet après-midi au palais de justice de Trois-Rivières pour faire face à une accusation de conduite dangereuse causant la mort.

La Direction de la police de Trois-Rivières rappelle que toute personne voulant partager des renseignements de façon confidentielle peut le faire par le programme Halte AU CRIME en communiquant au numéro 819 691-2929 #7 ou directement avec l’adresse internet du programme [email protected].