Plus de 360 000 foyers québécois sont sans électricité en raison de la neige lourde

Tapis blanc, routes enneigées et pannes de courant: même si nous ne sommes qu'en novembre, le Québec se réveille mardi dans le contexte d'une véritable tempête hivernale.

Après les premiers flocons tombés dimanche, un cocktail météo complet a balayé la province lundi soir et durant la nuit, de sorte que le début de journée risque d'être bouleversé à bien des endroits.

Déjà, des centaines de milliers de Québécois se réveillent sans électricité. Vers 5 heures, Hydro-Québec rapportait que plus de 360 000 de ses clients étaient plongés dans le noir.

La Montérégie était de loin la région la plus affectée, avec plus de 113 000 adresses touchées par une panne. Dans Lanaudière, le nombre de foyers privés d'électricité s'élevait à près de 80 000.

Montréal (39 000), le Saguenay–Lac-Saint-Jean (31 000), le Centre-du-Québec (30 000), les Laurentides (23 000), Laval (19 000) et la Mauricie (18 000) étaient les autres régions les plus affectées au lever du jour.

Selon Hydro-Québec, la neige mouillée et lourde, accompagnée de vents forts, a fragilisé la végétation, entraînant la chute de branches sur le réseau électrique.

La société d'État assure qu'elle mobilise les équipes nécessaires pour rétablir le service. Ses équipes devront intervenir sur les lieux de plus de 900 pannes.

Neige et pluie

Selon les données mises à jour mardi matin par Environnement Canada, la plupart des régions ont reçu de 10 à 20 centimètres de neige depuis dimanche.

L'agence fédérale souligne que, dans les régions situées au nord du fleuve Saint-Laurent, la neige s'est accumulée, tandis qu'au sud, la neige a fait place à un mélange de pluie et de pluie verglaçante.

«Les conditions routières demeurent difficiles à certains endroits en raison de la chaussée glissante et enneigée», peut-on lire dans le résumé météorologique d'Environnement Canada.

Cette bordée de neige survient alors que plusieurs automobilistes n'ont pas équipé leur véhicule de pneus d'hiver — qui ne seront obligatoires qu'à partir du 1er décembre — ce qui accroît le risque de sorties de route.