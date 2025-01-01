Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Cocktail météo

Plus de 360 000 foyers québécois sont sans électricité en raison de la neige lourde

durée 09h00
11 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Tapis blanc, routes enneigées et pannes de courant: même si nous ne sommes qu'en novembre, le Québec se réveille mardi dans le contexte d'une véritable tempête hivernale.

Après les premiers flocons tombés dimanche, un cocktail météo complet a balayé la province lundi soir et durant la nuit, de sorte que le début de journée risque d'être bouleversé à bien des endroits.

Déjà, des centaines de milliers de Québécois se réveillent sans électricité. Vers 5 heures, Hydro-Québec rapportait que plus de 360 000 de ses clients étaient plongés dans le noir.

La Montérégie était de loin la région la plus affectée, avec plus de 113 000 adresses touchées par une panne. Dans Lanaudière, le nombre de foyers privés d'électricité s'élevait à près de 80 000.

Montréal (39 000), le Saguenay–Lac-Saint-Jean (31 000), le Centre-du-Québec (30 000), les Laurentides (23 000), Laval (19 000) et la Mauricie (18 000) étaient les autres régions les plus affectées au lever du jour.

Selon Hydro-Québec, la neige mouillée et lourde, accompagnée de vents forts, a fragilisé la végétation, entraînant la chute de branches sur le réseau électrique.

La société d'État assure qu'elle mobilise les équipes nécessaires pour rétablir le service. Ses équipes devront intervenir sur les lieux de plus de 900 pannes.

Neige et pluie

Selon les données mises à jour mardi matin par Environnement Canada, la plupart des régions ont reçu de 10 à 20 centimètres de neige depuis dimanche.

L'agence fédérale souligne que, dans les régions situées au nord du fleuve Saint-Laurent, la neige s'est accumulée, tandis qu'au sud, la neige a fait place à un mélange de pluie et de pluie verglaçante.

«Les conditions routières demeurent difficiles à certains endroits en raison de la chaussée glissante et enneigée», peut-on lire dans le résumé météorologique d'Environnement Canada.

Cette bordée de neige survient alors que plusieurs automobilistes n'ont pas équipé leur véhicule de pneus d'hiver — qui ne seront obligatoires qu'à partir du 1er décembre — ce qui accroît le risque de sorties de route.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une femme a une collision avec un véhicule rapporté volé

Publié hier à 11h00

Une femme a une collision avec un véhicule rapporté volé

Hier, en début de soirée, les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières ont reçu un rapport comme lequel une véhicule aurait été volé. Finalement, quelques heures plus tard, une suspecte a été arrêtée en lien avec ce dossier. C'est après être entrée en collision avec un véhicule stationné et une résidence de la rue Notre-Dame ...

LIRE LA SUITE
Un jeune de Trois-Rivières disparu depuis le 5 novembre recherché

Publié hier à 10h00

Un jeune de Trois-Rivières disparu depuis le 5 novembre recherché

Les policiers de Trois-Rivières demande l'aide à la population afin de retrouver Alexis Thérien, âgé de 14 ans, qui a été vu pour la dernière fois le 5 novembre derniers vers 20h.  Depuis, ses proches sont sans nouvelles et ils ont des raisons de craindre pour sa sécurité. Selon des informations, il pourrait se trouver sur le territoire de ...

LIRE LA SUITE
Une femme perd la vie dans une collision à Grandes-Piles en Mauricie

Publié le 6 novembre 2025

Une femme perd la vie dans une collision à Grandes-Piles en Mauricie

Une femme de 68 ans de La Tuque est morte mercredi après une collision de type face-à-face entre un camion outil et un VUS, à Grandes-Piles, en Mauricie. Selon une porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Ève Brochu-Joubert, les services d'urgences ont été appelés à 9h mercredi matin au kilomètre 3 à la hauteur de la 90e rue après un appel logé ...

LIRE LA SUITE