Opération policière à Trois-Rivières

Une femme a une collision avec un véhicule rapporté volé

10 novembre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Hier, en début de soirée, les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières ont reçu un rapport comme lequel une véhicule aurait été volé. Finalement, quelques heures plus tard, une suspecte a été arrêtée en lien avec ce dossier.

C'est après être entrée en collision avec un véhicule stationné et une résidence de la rue Notre-Dame Ouest, dans le secteur Pointe-du-Lac, que les agents auraient procédé à son arrestation. 

En effet, selon les informations partagées par la police de Trois-Rivières, la femme suspectée de vol, a tenté de prendre la fuite à pied, mais elle a été rapidement localisée par les patrouilleurs. Le véhicule avec lequel elle a fait l'accident était bien celui rapporté volé un peu avant. 

Des échantillons sanguins ont également été recueillis puisque tout porte à croire que la dame était sous l'influence d'une drogue au moment où elle conduisait l'engin.

Heureusement,  personne n'a été blessé lors de l'événement et l’enquête suit son cours. La conductrice fautive devrait faire face à de nombreux chefs d'accusation. 

