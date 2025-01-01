Un jeune de Trois-Rivières disparu depuis le 5 novembre recherché

Les policiers de Trois-Rivières demande l'aide à la population afin de retrouver Alexis Thérien, âgé de 14 ans, qui a été vu pour la dernière fois le 5 novembre derniers vers 20h.

Depuis, ses proches sont sans nouvelles et ils ont des raisons de craindre pour sa sécurité. Selon des informations, il pourrait se trouver sur le territoire de Shawinigan et n'aurait peu ou pas d'argent en sa possession.

Description

Alexis Thérien mesure 1,82 m et pèse 102 kg. Il a les cheveux courts bruns et les yeux bruns. Il pourrait être vêtu d’un manteau d’hiver beige en velours côtelé (corduroy) de marque Levi’s.

Toute personne détenant des informations permettant de localiser Alexis Thérien est priée de nous contacter au 819 691-2929 #6.