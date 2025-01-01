Une femme perd la vie dans une collision à Grandes-Piles en Mauricie

Une femme de 68 ans de La Tuque est morte mercredi après une collision de type face-à-face entre un camion outil et un VUS, à Grandes-Piles, en Mauricie.

Selon une porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Ève Brochu-Joubert, les services d'urgences ont été appelés à 9h mercredi matin au kilomètre 3 à la hauteur de la 90e rue après un appel logé au 911 par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) et un passant.

Les premières informations ont révélé que le VUS aurait dévié de sa voie pour se retrouver dans la voie inverse et percuter le camion. Le décès de la conductrice a été constaté sur place. Elle était seule à bord du VUS.

Le conducteur du camion, âgé de 22 ans, a été conduit au centre hospitalier pour des blessures mineures. Selon la SQ, les causes possibles du changement de voie de la conductrice pourraient être la fatigue, une distraction ou un malaise. Une autopsie sera également effectuée à la demande du Coroner.