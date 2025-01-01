Nous joindre
Sûreté du Québec

Opération pour contrebande de tabac et possession de drogues à Shawinigan

durée 10h08
4 novembre 2025
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Selon les informations transmises par la Sûreté du Québec, deux évènements se sont déroulés sur le territoire de Shawinigan. Il y a eu une opération policière en lien avec la contrebande de tabac et une saisie de drogues lors d'une interception d'un véhicule. 

C'est le 30 octobre que les agents de la Sûreté du Québec, en collaboration avec le Service des enquêtes sur la contrebande de la SQ, ont mené une opération relativement à la contrebande de tabac menant à l'arrestation de deux hommes et une saisie entre autres de cigarettes. 

Âgés de 53 et 73 ans, de Shawinigan, les suspects ont été interpellés pour possession de tabac de contrebande en vue de la vente. Ils ont été rencontrés par les enquêteurs. Ils pourraient faire face à des accusations en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac.

Une perquisition a été effectuée dans un logement de la rue Saint-Paul à Shawinigan qui servait de lieu de vente. Elle a permis la saisie de plus de 40 000 cigarettes de contrebande et plus de 6 500 $ en argent canadien.

Deux arrestations et saisie de drogues 

Durant leur patrouille de nuit du 1er novembre, les policiers ont intercepté un véhicule qui avait une conduite erratique. Lors de l'interception, des stupéfiants étaient visibles dans le véhicule.

Le conducteur, un homme de 54 ans de Shaiwnigan, a été arrêté pour possession de stupéfiants aux fins de trafic. Il pourrait être accusé à une date ultérieure. Son dossier sera soumis au DPCP.

Le passager, un homme de 20 ans de Shawinigan, a été aussi arrêté pour possession de stupéfiants aux fins de trafic et bris de condition puisqu'il était soumis à un couvre-feu. Il sera accusé en 2026 et devra respecter d'autres conditions d'ici là.

Les policiers ont saisi: 2000 comprimés de méthamphétamine, 10 grammes d’ecstasy, 15 grammes de cocaïne, des médicaments sans ordonnance, 35 grammes de crystal meth, 35 grammes de méthamphétamine en poudre et du matériel contaminé.

 

 

 

