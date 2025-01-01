Délit de fuite sur la route 138 : le véhicule suspect retrouvé

À la suite de l'appel d'aide à la population lancé le 25 août, afin de retrouver un véhicule accidenté qui aurait été impliqué dans une collision avec un motocycliste le 18 août dernier sur la route 138. Toutefois, la conductrice ou la conducteur fautif(ve) n'a toujours pas été identifié(e).

Grâce aux nombreux partages et aux informations transmises, le service de police de Trois-Rivières est parvenu à identifier le véhicule suspect, le localiser et procéder à sa saisie. Il a été retrouvé dans la municipalité de Louiseville.

L'aide du public est à nouveau demandé afin d'identifier la personne qui a commis le délit de fuite.

Rappel des faits

Rappelons que le 18 août , vers 20 h 40, sur la route 138 (Notre-Dame-Ouest), à la hauteur du rang Saint-Nicolas, en direction de Yamachiche, un motocycliste circulant sur une moto Spyder a été percuté par l’arrière. Sous la force de l’impact, il a été éjecté de son véhicule, qui a pris feu. La victime a subi de graves blessures, mais heureusement sa vie n’est pas en danger. La conductrice ou le conducteur fautif(ve) a poursuivi sa route sans porter assistance.

Les autorités ont des raisons de croire que le véhicule suspect circulait vers l’ouest sur la 138 (Notre-Dame-Ouest), en direction de Yamachiche, a traversé le secteur Pointe-du-Lac et aurait poursuivi son trajet jusqu’à Louiseville.

Toute personne détenant des informations sur l’identité de la conductrice ou du conducteur est invitée à communiquer directement avec le sergent-détective Stéphane Croteau 819 691-2929, poste 3726 ou transmettre les informations par courriel à : [email protected] .