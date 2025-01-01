Un motocycliste percuté le 18 août
Délit de fuite sur la route 138 : recherche de témoins de l'accident
Le 18 août, vers 20h40, sur la route 138, un motocycliste a été percuté par l'arrière et le conducteur fautif a commis un délit de fuite. Le Service de police de Trois-Rivières sollicite la collaboration du public afin d’identifier le véhicule et son conducteur impliqués.
La victime qui circulait sur un moto de type Spyder a été percuté à la hauteur du rang Saint-Nicolas, en direction de Yamachiche. Sous la force de l’impact, il a été éjecté de son véhicule, lequel a pris feu. La victime a subi de graves blessures, mais heureusement sa vie n’est pas en danger.
Le conducteur fautif, pour sa part, a poursuivi sa route sans porter assistance à la victime. Par chance, un citoyen est arrivé rapidement sur les lieux et a pu lui venir en aide.
Le véhicule du suspect recherché est une Honda Civic berline, quatre portes, années 2006 à 2008 et de couleur gris argenté foncé. Les autorités ont retrouvé plusieurs débris qui confirmeraient que la voiture a subi des dommages qui sont visibles.
Le côté avant conducteur a été endommagé, on a retrouvé l'intérieur d'une aile et des morceaux du pare-chocs avant conducteur. Le phare avant conducteur est brûlé et cassé, car des morceaux ont été retrouvés sur place. Le pare-chocs a été réparé par le passé avec des « sutures » de broche.
Toute personne détenant des informations peut :
Communiquer directement avec le sergent-détective Stéphane Croteau 819 691-2929, poste 3726 ou transmettre les informations par courriel à : [email protected] . Vous pourrez rester anonyme au besoin.
Appeler le Service de police de Trois-Rivières au 819 691-2929, poste 6 si une intervention immédiate de notre part serait nécessaire.
Ou transmettre de façon anonyme via le programme Halte au crime au 819 691-2929, touche #7, ou en ligne au halteaucrime.v3r.net