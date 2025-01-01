Délit de fuite sur la route 138 : recherche de témoins de l'accident

Le 18 août, vers 20h40, sur la route 138, un motocycliste a été percuté par l'arrière et le conducteur fautif a commis un délit de fuite. Le Service de police de Trois-Rivières sollicite la collaboration du public afin d’identifier le véhicule et son conducteur impliqués.

La victime qui circulait sur un moto de type Spyder a été percuté à la hauteur du rang Saint-Nicolas, en direction de Yamachiche. Sous la force de l’impact, il a été éjecté de son véhicule, lequel a pris feu. La victime a subi de graves blessures, mais heureusement sa vie n’est pas en danger.

Le conducteur fautif, pour sa part, a poursuivi sa route sans porter assistance à la victime. Par chance, un citoyen est arrivé rapidement sur les lieux et a pu lui venir en aide.

Le véhicule du suspect recherché est une Honda Civic berline, quatre portes, années 2006 à 2008 et de couleur gris argenté foncé. Les autorités ont retrouvé plusieurs débris qui confirmeraient que la voiture a subi des dommages qui sont visibles.

Le côté avant conducteur a été endommagé, on a retrouvé l'intérieur d'une aile et des morceaux du pare-chocs avant conducteur. Le phare avant conducteur est brûlé et cassé, car des morceaux ont été retrouvés sur place. Le pare-chocs a été réparé par le passé avec des « sutures » de broche.

Toute personne détenant des informations peut :

Communiquer directement avec le sergent-détective Stéphane Croteau 819 691-2929, poste 3726 ou transmettre les informations par courriel à : [email protected] . Vous pourrez rester anonyme au besoin.

Appeler le Service de police de Trois-Rivières au 819 691-2929, poste 6 si une intervention immédiate de notre part serait nécessaire.

Ou transmettre de façon anonyme via le programme Halte au crime au 819 691-2929, touche #7, ou en ligne au halteaucrime.v3r.net