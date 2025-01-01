Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Un motocycliste percuté le 18 août

Délit de fuite sur la route 138 : recherche de témoins de l'accident

durée 10h00
25 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Le 18 août, vers 20h40, sur la route 138, un motocycliste a été percuté par l'arrière et le conducteur fautif a commis un délit de fuite. Le Service de police de Trois-Rivières sollicite la collaboration du public afin d’identifier le véhicule et son conducteur impliqués.

La victime qui circulait sur un moto de type Spyder a été percuté à la hauteur du rang Saint-Nicolas, en direction de Yamachiche. Sous la force de l’impact, il a été éjecté de son véhicule, lequel a pris feu. La victime a subi de graves blessures, mais heureusement sa vie n’est pas en danger.

Le conducteur fautif, pour sa part, a poursuivi sa route sans porter assistance à la victime. Par chance, un citoyen est arrivé rapidement sur les lieux et a pu lui venir en aide.

Le véhicule du suspect recherché est une Honda Civic berline, quatre portes, années 2006 à 2008 et de couleur gris argenté foncé. Les autorités ont retrouvé plusieurs débris qui confirmeraient que la voiture a subi des dommages qui sont visibles.

Le côté avant conducteur a été endommagé, on a retrouvé l'intérieur d'une aile et des morceaux du pare-chocs avant conducteur. Le phare avant conducteur est brûlé et cassé, car des morceaux ont été retrouvés sur place. Le pare-chocs a été réparé par le passé avec des « sutures » de broche.

Toute personne détenant des informations peut :

Communiquer directement avec le sergent-détective Stéphane Croteau 819 691-2929, poste 3726 ou transmettre les informations par courriel à : [email protected] . Vous pourrez rester anonyme au besoin.

Appeler le Service de police de Trois-Rivières au 819 691-2929, poste 6 si une intervention immédiate de notre part serait nécessaire.

Ou transmettre de façon anonyme via le programme Halte au crime au 819 691-2929, touche #7, ou en ligne au halteaucrime.v3r.net

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Isolation d'entretoit : Un colporteur suspect arrêté à Shawinigan

Publié le 22 août 2025

Isolation d'entretoit : Un colporteur suspect arrêté à Shawinigan

Le 19 août, un homme de 31 ans de Blainville a été arrêté dans le secteur de Grand-Mère à Shawinigan par les policiers de la Sûreté du Québec, à la suite d'un appel d'un citoyen qui avait des doutes concernant la légitimité de la compagnie d'isolation d'entretoit que disait représenter l'homme en faisant du porte à porte.  En effet, des ...

LIRE LA SUITE
Le risque de feux de forêt persistera jusqu'à la fin de l'été au Canada

Publié le 18 août 2025

Le risque de feux de forêt persistera jusqu'à la fin de l'été au Canada

Les provinces de l'Ouest canadien et de la côte est devraient rester vigilantes quant à la possibilité d'une recrudescence des feux de forêt pendant le reste de l'été, selon la dernière mise à jour du gouvernement fédéral. De vastes étendues de la Colombie-Britannique et des provinces des Prairies devraient être plus sèches et plus chaudes que la ...

LIRE LA SUITE
Ajout de deux hommes dans la liste des fugitifs les plus recherchés

Publié le 12 août 2025

Ajout de deux hommes dans la liste des fugitifs les plus recherchés

La Sûreté du Québec (SQ) annonce l’ajout de Pierry Philogène et Gianpietro Tiberio à la liste des fugitifs les plus recherchés au Québec. Ces deux individus sont activement recherchés depuis l’importante opération visant le crime organisé et menée le 12 juin dernier. Pierry Philogène, 38 ans, fait l’objet d’un mandat d’arrestation ...

LIRE LA SUITE