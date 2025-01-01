Nous joindre
Sortie de route

Un homme de Ste-Émélie-de-l'Énergie trouvé blessé à St-Jean-de-Matha

durée 10h00
26 novembre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Hier matin, le 25 novembre, un homme de 39 ans de Sainte-Émélie-de-l'Énergie a été trouvé au sol blessé sur le chemin Louis-Cyr à Saint-Jean-de-Matha. 

Selon  les premières informations de la Sûreté du Québec, c'est vers 4 h du matin, qu'il serait parti de sa résidence avec sa camionnette sur la route 131. D'ailleurs, c'est sur ce même chemin à la hauteur de la rue Marchette, que son véhicule a été découvert, alors qu'il avait vraisemblablement fait une sortie de route. 

L'accidenté se serait introduit dans une maison avant de repartir à pied. Plusieurs signalements ont été faits auprès des policiers le concernant. Après, il se serait accroché à un camion lourd, alors qu'il était en mouvement et roulait vers Saint-Jean-de-Matha. 

Les agents l'ont finalement retrouvé gravement blessé, au sol, sur le chemin Louis-Cyr à Saint-Jean-de-Matha, près du Chemin du lac Rond. La victime a été conduite au centre hospitalier, où il se trouverait dans un état critique. 

La route 131 a été fermée jusqu'à 6 h du matin pour l'enquête. Mentionnons que toute cette saga et les appels reçus se sont déroulés à l'intérieur d'une période de 10 minutes et que la Sûreté du Québec MRC de Matawinie a mis en place une enquête. 

 

 

 

 

