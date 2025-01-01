Un cas de rage au volant sur l'autoroute 55 nord à Bécancour

Le 21 novembre, à 9 h 50, une collision entre deux véhicules au km 165 de l'autoroute 55 nord à Saint-Célestin, s'est terminée par une altercation entre les deux conducteurs menant à une intervention policière.

Selon les informations, un témoin de la scène aurait appelé les policiers après qu'une grosse camionnette de type pickup est entrée en collision avec l’arrière d’une automobile lorsque la circulation ralentissait sur l'autoroute.

Lorsque le feu est devenu vert, la camionnette a barré la route à l’automobile en se plaçant en travers de la circulation. Son conducteur est débarqué pour aller pousser la porte ouverte de l’automobiliste qui se trouvait derrière la porte.

Le suspect a quitté les lieux rapidement. Le conducteur de la camionnette a été intercepté sur l’autoroute 40 ouest quelques minutes plus tard. Il a été arrêté pour voies de fait.

Le dossier du suspect, un homme de 65 ans de Sainte-Angèle-de-Prémont, sera acheminé au DPCP qui déterminera si des accusations seront portées. Les véhicules impliqués n’ont pas subi de dommages.