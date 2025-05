Seize arrestations à la suite de l'opération policière du 30 avril

Suite à l'importante opération policière qui s'est déroulée le 30 avril à Trois-Rivières, Bécancour et Shawinigan dans le cadre du conflit armé en lien avec les redevances, les enquêteurs ont procédé à cinq nouvelle arrestations le 13 mai, pour un total de 16 depuis le début des perquisitions.

C'est un homme de 33 ans qui a été libéré sous promesse de comparaître à une date ultérieure, un homme de 30 ans et une femme de 37 ans qui ont été libérés par sommation, Kim Thibeault, 43 ans qui a été détenue pour bris de probation pour ensuite être libérée après sa comparution devant la cour. Finalement, Anthony St-Jean, 23 ans qui est toujours détenu suite à sa comparution et qui doit revenir devant la cour le 20 mai.

Ces cinq suspects s'ajoutent à Jay Lafond, 29 ans, André Jr Dallaire, 27 ans, André Dallaire, 49 ans, James Lord, 20 ans, Allen Marin, 19 ans, et Yan Gaudette, 37 ans. On sait également qu'une femme de 52 ans, une femme de 31 ans et un homme de 18 ans avaient été libérés par sommation, ainsi qu’un homme de 28 ans avait été libéré par promesse de comparaître à une date ultérieure après leur arrestation.

Saisie

Le 30 avril, lors des sept perquisitions, les autorités avaient saisie trois véhicules à titre de bien infractionnels d'une valeur estimée de 40 000 $, près de 100 grammes de cocaïne, du matériel servant au trafic de stupéfiants, une somme importante d’argent canadien, environ 45 000 $ et une arme à feu chargée.

De plus, environ 24 000 $ en biens criminellement obtenus incluant : plusieurs vêtements et articles de luxe saisis comme actifs criminels et des bijoux et pendentifs associés à un groupe criminel.

À la suite de ces opérations, il s'ajoute : un véhicule valant près de 8000$ comme bien infractionnel, près de 15 grammes de cocaïne, plusieurs centaines de médicament d’ordonnance sans prescription, des armes, des bâtons télescopiques, des couteaux, du poivre de cayenne, près de 2000$ en argent canadien et plusieurs cellulaires.

Crimes violents en 2024

Cette opération a été déclenchée à la suite de plusieurs crimes violents survenus depuis le début de l’année 2024, en lien avec le trafic de stupéfiants et les redevances exigées par certains groupes criminels. Plusieurs incendies criminels survenus sur le territoire ont causé plus d’un million de dollars en dommages, en plus d’invasions de domicile et de dossiers liés aux armes à feu.

Au cours de l’enquête, il a été établi que le groupe criminel se livrait activement au trafic de cocaïne, en approvisionnant plusieurs points de vente en Mauricie, à raison d’environ 2 kg par semaine. Les perquisitions et techniques d’enquête ont d’ailleurs confirmé que le réseau avait écoulé environ 15 kg de cocaïne dans les dernières semaines.

Cette opération s’inscrit dans les efforts continus des autorités pour lutter contre le trafic de stupéfiants, la possession d’armes prohibées et les activités criminelles dans la région.