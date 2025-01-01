Le risque de feux de forêt persistera jusqu'à la fin de l'été au Canada

Les provinces de l'Ouest canadien et de la côte est devraient rester vigilantes quant à la possibilité d'une recrudescence des feux de forêt pendant le reste de l'été, selon la dernière mise à jour du gouvernement fédéral.

De vastes étendues de la Colombie-Britannique et des provinces des Prairies devraient être plus sèches et plus chaudes que la normale.

Les prévisionnistes du gouvernement fédéral anticipent également des températures saisonnières supérieures à la moyenne dans la majeure partie du pays au cours des trois prochains mois.

Les données fournies par Sécurité publique Canada lors d'une séance d'information technique lundi matin indiquent que 78 000 kilomètres carrés de terres ont brûlé jusqu'à présent cette année, principalement en Saskatchewan et au Manitoba.

Il s'agit du deuxième niveau le plus élevé jamais enregistré après 2023, et plus du double de la moyenne décennale.

On compte actuellement 707 incendies actifs au pays, dont 68 sont considérés comme hors de contrôle.

Kyle Duggan, La Presse Canadienne