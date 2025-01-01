Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Actuellement 707 incendies actifs au pays

Le risque de feux de forêt persistera jusqu'à la fin de l'été au Canada

durée 15h00
18 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Les provinces de l'Ouest canadien et de la côte est devraient rester vigilantes quant à la possibilité d'une recrudescence des feux de forêt pendant le reste de l'été, selon la dernière mise à jour du gouvernement fédéral.

De vastes étendues de la Colombie-Britannique et des provinces des Prairies devraient être plus sèches et plus chaudes que la normale.

Les prévisionnistes du gouvernement fédéral anticipent également des températures saisonnières supérieures à la moyenne dans la majeure partie du pays au cours des trois prochains mois.

Les données fournies par Sécurité publique Canada lors d'une séance d'information technique lundi matin indiquent que 78 000 kilomètres carrés de terres ont brûlé jusqu'à présent cette année, principalement en Saskatchewan et au Manitoba.

Il s'agit du deuxième niveau le plus élevé jamais enregistré après 2023, et plus du double de la moyenne décennale.

On compte actuellement 707 incendies actifs au pays, dont 68 sont considérés comme hors de contrôle.

Kyle Duggan, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Ajout de deux hommes dans la liste des fugitifs les plus recherchés

Publié le 12 août 2025

Ajout de deux hommes dans la liste des fugitifs les plus recherchés

La Sûreté du Québec (SQ) annonce l’ajout de Pierry Philogène et Gianpietro Tiberio à la liste des fugitifs les plus recherchés au Québec. Ces deux individus sont activement recherchés depuis l’importante opération visant le crime organisé et menée le 12 juin dernier. Pierry Philogène, 38 ans, fait l’objet d’un mandat d’arrestation ...

LIRE LA SUITE
Arrestation d'un homme sur la rue Gervais pour harcèlement criminel

Publié le 12 août 2025

Arrestation d'un homme sur la rue Gervais pour harcèlement criminel

Le dimanche 10 août, un homme de 43 ans a été arrêté sur la rue Gervais par les policiers de la Ville de Trois-Rivières à la suite d’un signalement concernant son comportement, laissant craindre que la sécurité des personnes puisse être compromise. C'est vers 19h que les agents ont été prévenu de la situation. Un périmètre de sécurité a été ...

LIRE LA SUITE
La saison des feux de forêt 2025 est la 2e pire jamais enregistrée au Canada

Publié le 8 août 2025

La saison des feux de forêt 2025 est la 2e pire jamais enregistrée au Canada

La saison des feux de forêt de 2025 est désormais la deuxième pire jamais enregistrée au Canada. Les derniers chiffres publiés par le Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC) indiquent que les incendies ont ravagé 72 000 kilomètres carrés, soit une superficie à peu près équivalente à celle du Nouveau-Brunswick. Cela dépasse la ...

LIRE LA SUITE