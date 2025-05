Crimes violents et trafic de cocaïne : bilan de l'opération policière

À la suite de l’importante opération policière menée, le 30 avril, sur le territoire de Trois-Rivières et dans les municipalités de Bécancour et Shawinigan, plus de 10 arrestations ont été effectuées dans le cadre du conflit armé en lien avec les redevances.

L’opération, coordonnée par la Direction de la police de Trois-Rivières (DPTR), en collaboration avec la Sûreté du Québec (SQ) et le Groupe tactique d’intervention (GTI), visait à démanteler un réseau criminel impliqué dans le trafic de stupéfiants, au cœur d’un conflit violent lié à des redevances criminelles.

Cette opération a été déclenchée à la suite de plusieurs crimes violents survenus depuis le début de l’année 2024, en lien avec le trafic de stupéfiants et les redevances exigées par certains groupes criminels. Plusieurs incendies criminels survenus sur le territoire ont causé plus d’un million de dollars en dommages, en plus d’invasions de domicile et de dossiers liés aux armes à feu.

Au cours de l’enquête, il a été établi que le groupe criminel se livrait activement au trafic de cocaïne, en approvisionnant plusieurs points de vente en Mauricie, à raison d’environ 2 kg par semaine. Les perquisitions et techniques d’enquête ont d’ailleurs confirmé que le réseau avait écoulé environ 15 kg de cocaïne dans les dernières semaines.

Résultats de l’opération

Finalement, les autorité ont procédé à dix arrestations, dont six personnes ont été détenues et ont comparu le jour même. Il s'agit de Jay Lafond, 29 ans, André Jr Dallaire, 27 ans, André Dallaire, 49 ans, James Lord, 20 ans, Allen Marin, 19 ans et Yan Gaudette, 37 ans.

Seul Allen Marin a été libéré par la cour. Tous les autres suspects sont toujours détenus et comparaîtront de nouveau aujourd'hui au palais de justice de Trois-Rivières.

En plus de ces six personnes nommées, il y a notamment une femme de 52 ans, une femme de 31 ans et un homme de 18 ans qui ont été libérés par sommation, ainsi qu’un homme de 28 ans qui a été libéré par promesse.

Un total de sept perquisitions ont été réalisées. Ce sont trois véhicules saisis à titre de bien infractionnels d'une valeur estimée de 40 000 $. Près de 100 grammes de cocaïne, du matériel servant au trafic de stupéfiants, une somme importante d’argent canadien, environ 45 000 $ et une arme à feu chargée se sont ajoutés.

De plus, environ 24 000 $ en biens criminellement obtenus incluant : plusieurs vêtements et articles de luxe saisis comme actifs criminels et des bijoux et pendentifs associés à un groupe criminel.

La Direction de la police de Trois-Rivières rappelle que toute personne voulant partager des renseignements, de façon confidentielle, peut le faire par le programme HALTE AU CRIME, en communiquant au numéro 819-691-2929 touche # 7, ou directement sur le site internet du programme à l’adresse halteaucrime.v3r.net.