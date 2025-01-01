Arrestation d'un homme sur la rue Gervais pour harcèlement criminel

Le dimanche 10 août, un homme de 43 ans a été arrêté sur la rue Gervais par les policiers de la Ville de Trois-Rivières à la suite d’un signalement concernant son comportement, laissant craindre que la sécurité des personnes puisse être compromise.

C'est vers 19h que les agents ont été prévenu de la situation. Un périmètre de sécurité a été mis en place, et ce n'est qu'à 21 h qu'ils sont parvenus à se saisir du suspect du nom d'Élihu Arpin.

Il a été tout de suite mis en détention pour comparaître le lendemain. Il n'a toujours pas été libéré et doit comparaître de nouveau aujourd'hui.

L'homme fait face à une accusation de harcèlement criminel selon l'article 264 du Code criminel.

La Direction de la police de Trois-Rivières rappelle que toute personne souhaitant transmettre de l’information de façon confidentielle peut communiquer avec le programme HALTE AU CRIME au 819-691-2929, touche #7, ou le faire en ligne à l’adresse halteaucrime.v3r.net.