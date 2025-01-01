Nous joindre
Résultats des élections municipales 2025

Un peu plus de 660 électeurs en herbe votent à Shawinigan

durée 11h00
7 novembre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Le 2 novembre, les jeunes de 3 à 12 ans de Shawinigan avaient l'occasion également de voter en même temps que leurs parents dans le cadre des Électeurs en herbe, où ils devaient répondre à une question au sujet de leur municipalité. 

C'est 666 enfants qui ont participé à cet exercice démocratique. Ils ont ainsi choisi entre quatre choix ce qu'ils aimaient le plus dans leur ville. 

Résultats officiels

a. Les parcs : 204 votes/ 30,63 %
b. Les installations sportives : 193 votes/28,98% 
c. Les bibliothèques : 99 votes/14,86 %
d. Les activités :162 votes/ 24,32 %

Un total de 658 bulletins étaient valides (98,80%) et huit on été rejetés (1,20%) . 

Le Bureau de la présidente d’élection félicite les jeunes électrices et électeurs pour leur participation. Un merci également au 20 jeunes scrutateurs en herbe de 14 et 15 ans qui ont animés les petits bureaux de vote.

 

