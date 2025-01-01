Nous joindre
Élections municipales 2025

Près de la moitié des électeurs de Shawinigan s'est présentée aux urnes

durée 10h21
3 novembre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

C'est 21 003 citoyens de Shawinigan, sur une possibilité de 42 807, qui se sont présentés aux urnes pour l'élection municipale qui se déroulait hier, 2 novembre. Cela représente un taux de participation total de 49,06 %. 

D'ailleurs, c'est l'ancien maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque qui a été élu en tant que maire de Shawinigan en récoltant 51,44 % des voix, devant la conseillère sortante Jacinthe Campagna avec 29,7 % des voix. Alors, que le troisième candidat, Luc Trudel s'est retrouvé dernier avec seulement 18,86 % des votes. 

Détail du taux de participation 

District 01 Des Piles – Du Rocher : 4 397 électeurs (47,90 %)
District 02 Saint-Georges : 4 241 électeurs (54,42 %)
District 03 Almaville – Lac-à-la-Tortue : 4 121 électeurs (48,99 %)
District 04 Val-Mauricie : 4 362 électeurs (51,83 %)
District 05 Saint-Michel : 4 037 électeurs (54,64 %)
District 06 Saint-Gérard – Belgoville : 4 682 électeurs (54,66 %)
District 07 Sainte-Flore – Grand-Mère : 4 366 électeurs (51,60 %)
District 08 Des Hêtres – Frank-Gauthier : 3 806 électeurs (47,64 %)
District 09 Trudel – Hubert-Biermans : 4 580 électeurs (42,42 %)
District 10 Centre-ville – Saint-Marc : 4 215 électeurs (36,42 %)

