Jean-François Aubin élu maire de la Ville de Trois-Rivières

Les citoyens de Trois-Rivières se sont prononcés dans les dernière heures pour élire leur nouveau maire et leur représentant de district. Ainsi, Jean-François Aubin qui ne faisait partie d'aucune équipe a remporté ces élections municipales.

Rappelons qu'au total de six candidats se disputaient le siège de maire : la conseillère sortante du District 12-des Rivières Pascale Albernhe-Lahaie de Trois-Rivières ville fort, Jean-François Aubin Indépendant, Jean-Claude Ayotte d'Action Trois-Rivières, le conseiller sortant du District 11-de Richelieu Jonathan Bradley Indépendant, le conseiller sortant Dany Carpentier District 7 -de La-Vérendrye Indépendant et Pierre-Benoit Fortin Indépendant.

Un total de 14 postes en tant de conseiller étaient encore en jeu en ce 2 novembre, jour du scrutin.

Plus de détails à venir.