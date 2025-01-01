Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Élections municipales 2025

Jean-François Aubin élu maire de la Ville de Trois-Rivières

durée 00h31
3 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Les citoyens de Trois-Rivières se sont prononcés dans les dernière heures pour élire leur nouveau maire et leur représentant de district. Ainsi, Jean-François Aubin qui ne faisait partie d'aucune équipe a remporté ces élections municipales. 

Rappelons qu'au total de six candidats se disputaient le siège de maire : la conseillère sortante du District 12-des Rivières Pascale Albernhe-Lahaie de Trois-Rivières ville fort, Jean-François Aubin Indépendant, Jean-Claude Ayotte d'Action Trois-Rivières, le conseiller sortant du District 11-de Richelieu Jonathan Bradley Indépendant,  le conseiller sortant Dany Carpentier District 7 -de La-Vérendrye Indépendant et Pierre-Benoit Fortin Indépendant. 

Un total de 14 postes en tant de conseiller étaient encore en jeu en ce 2 novembre, jour du scrutin. 

Plus de détails à venir. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Dernière chance de voter pour le maire et les conseillers de Trois-Rivières

Publié le 30 octobre 2025

Dernière chance de voter pour le maire et les conseillers de Trois-Rivières

Dimanche dernier, les électeurs de Trois-Rivières ont eu une première occasion de voter pour la personne qu'ils désirent à titre de maire et pour celui qui sera leur conseiller de leur district. Il ne reste que ce dimanche 2 novembre pour pratiquer son droit le jour du scrutin.  Rappelons que pour la Ville de Trois-Rivières, c'est un total de ...

LIRE LA SUITE
Le 2 novembre, on vote en famille à Shawinigan

Publié le 29 octobre 2025

Le 2 novembre, on vote en famille à Shawinigan

À Shawinigan, les jeunes aussi pourront participer à l'élection municipale le 2 novembre prochain. En effet, la Ville a accepté avec enthousiasme l’invitation lancée par Élections Québec pour déployer le programme Électeurs en herbe. Grâce à ce programme, les enfants de 3 à 12 ans pourront voter en répondant à une question ...

LIRE LA SUITE
Les électeurs en herbe invités à venir voter en famille le jour du scrutin

Publié le 29 octobre 2025

Les électeurs en herbe invités à venir voter en famille le jour du scrutin

Lors du jour du scrutin des élections municipales du 2 novembre, les enfants de 3 à 12 ans de Trois-Rivières sont invités à accompagner leurs parents afin de vivre la démocratie en famille grâce au Petit bureau de vote.  Dans chaque lieu de vote, un petit bureau de vote sera installé pour permettre aux enfants de voter, comme leurs parents, en ...

LIRE LA SUITE