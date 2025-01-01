Qui sont les nouveaux conseillers du conseil municipal de Trois-Rivières?

Les citoyens de Trois-Rivières se sont prononcés le 2 novembre derniers pour élire les personnes qui constitue leur nouveau conseil municipal. C'est finalement, l'indépendant Jean-François Aubin qui a été élu maire avec 39,22 % des voix.

Rappelons qu'il affrontait les anciens conseillers , Pascale Albernhe-Lahaie de Trois-Rivières ville forte (25,13 %), Jonathan Bradley (23,56 %) et Dany Carpentier (9,95 %). De plus, Jean-Claude Ayotte d'Action Trois-Rivières (1,58 %) et Pierre-Benoit Fortin (0,57 %) étaient de la course à la mairie.

À la suite de l'annonce de sa victoire, le nouveau maire s'est exprimé sur sa page Facebook :

On l'a fait!

À toutes celles et ceux qui ont contribué de près ou de loin pour que ça devienne possible, j'en vous en suis reconnaissant!

La confiance, ça se mérite, et c'est ce que je vais faire au cours des quatre prochaines années.

Un mot également pour féliciter sincèrement les gens qui ont eu le courage de se présenter en politique. Respect.

Et à celles et ceux qui quittent, bravo pour votre engagement public.

Maintenant, que le travail commence. AVEC vous.

Taux de participation

Selon Élections Québec, le taux de participation est de 43,25 %. Sur les 110 416 électeurs, 47 754 se sont présentés dans les différents bureaux de vote pour élire leurs représentants.

Résultats

District 1 - du Carmel

- Annie Provencher Indépendante réélue avec 43,27 % des voix, total de 1 288 votes

- Luc Galvani Indépendant défait avec 36,04 % des voix, total de 1 073 votes

- Marie-Claude Piché de Trois-Rivières ville forte défaite avec 20,69 % des voix, total de 616 votes

District 2 - des Carrefours

- René Martin Indépendant réélu avec 49,68 % des voix, total de 1 934 votes

- Gilles Matteau Indépendant avec défait 20,58 % des voix, total de 801 votes

- Kézia Labonté de Trois-Rivières ville forte défaite avec 17,93 % des voix, total de 698 votes

- Christian Ethier Indépendant défait avec 11,82 % des voix, total de 460 votes

District 3 - de Châteaudun

- Jean-Denis Girard Indépendant élu avec 46,04 % des voix, total de 1736 votes

- Annie Duchesne de Trois-Rivières ville forte défaite avec 27,31 % des voix, total de 1 030 votes

- Luc Tremblay défait avec 15,12 % des voix, total de 570 votes

- Jean Blanchette de Action Trois-Rivières défait avec 6,10 % des voix, total de 230 votes

- Simon Bégin Indépendant défait avec 5,44 % des voix, total de 205 votes

District 4 - de Chavigny

- Maryse Bellemare Indépendante réélue avec 54,76 % des voix, total de 1731 votes

- Maverick Fleurent Indépendant défait avec 24,07 % des voix, total de 761 votes

- Jeffrey Leguë de Trois-Rivières ville forte défait avec 21,16 % des voix, total de 669 votes

District 5 -des Estacades

- Pierre-Luc Fortin Indépendant réélu avec 65,34 % des voix, total de 1 976 votes

- René Guillemette de Trois-Rivières ville forte défait avec 20,34 % des voix, total de 615 votes

- Stéphane Boisvert de Action Trois-Rivières défait avec 14,32 % des voix, total de 433 votes



District 6 - des Forges

- Pierre Piché Indépendant élu avec 38,05 % des voix, total de 1496 votes

- Yannick Daviault de Trois-Rivières ville forte défait avec 36,93 % des voix, total de 1452 votes

- Alain Lafontaine Indépendant avec 25,03 % défait des voix, total de 984 votes



District 7 -de La-Vérendrye

- Gabrielle Groulx Indépendante élue avec 38,67 % des voix, total de 799 votes

- Jean-Philippe Lemay Indépendant défait avec 29,28 % des voix, total de 605 votes

- Jean-Marc Bouchard de Trois-Rivières ville forte défait avec 22,56 % des voix, total de 466 votes

- Xavier Douville de Action Trois-Rivières défait avec 9,49 % des voix, total de 196 votes



District 8 -de la Madeleine

- Sabrina Roy Indépendante réélue avec 42,32 % des voix, total de 1197 votes

- Pierre Catellier Indépendant défait avec 26,07 % des voix, total de 737 votes

- Ariann Bellerose de Trois-Rivières ville forte défaite avec 21,22 % des voix, total de 600 votes

- Éric Lemaire de Action Trois-Rivières défait avec 10,36 % des voix, total de 293 votes

District 9 -de Marie-de-l'Incarnation

- Édith Lachance de Trois-Rivières ville forte élue avec 47,77 % des voix, total de 1328 votes

- Richard W. Dober Indépendant défait avec 31,94 % des voix, total de 888 votes

- Lisette Venne Indépendante défaite avec 18,02 % des voix, total de 501 votes

- Sir-Daniel Simon Indépendant défait avec 2,27 % des voix, total de 63 votes

District 10 -de Pointe-du-Lac

- François Bélisle Indépendant réélu avec 72,30 % des voix, total de 2561 votes

- Isabelle D. Lecours de Action Trois-Rivières défaite avec 15,27 % des voix, total de 541 votes

- Pascal Marchesseault de Trois-Rivières ville forte défait avec 12,42 % des voix, total de 440 votes

District 11 -de Richelieu

- Vincent Héroux Indépendant élu avec 22,30 % des voix, total de 938 votes

- Nathalie Cauchon Indépendant défaite avec 22,28 % des voix, total de 937 votes

- Nicolas Mêlé Indépendant défait avec 21,16 % des voix, total de 890 votes

- François Morasse Indépendant défait avec 18,09 % des voix, total de 761 votes

- Marc-Antoine Berthiaume de Trois-Rivières ville forte défait avec 10,68 % des voix, total de 449 votes

- Luc Bouthillier Indépendant défait avec 5,49 % des voix, total de 231 votes



District 12 -des Rivières

- Nancy Sabourin Indépendante élue avec 65,75 % des voix, total de 2365 votes

- Christiane Bernier Indépendante défaite avec 22,32 % des voix, total de 803 votes

- Adeline Mbo Atabelafi de Trois-Rivières ville forte défaite avec 11,93 % des voix, total de 429 votes

District 13 -de Sainte-Marthe

- Jean-François Lasnier Indépendant élu avec 29,27 % des voix, total de 902 votes

- Marie-Stéphanie Duclos de Trois-Rivières ville forte défaite avec 25,15 % des voix, total de 775 votes

- Denis Foucault Indépendant défait avec 23,72% des voix, total de 731 votes

- Robert Pilotte Indépendant défait avec 10,80 % des voix, total de 333 votes

- Jesús Machado Indépendant défait avec 9,09 % des voix, total de 1280 votes

- Alain St-Onge de Action Trois-Rivières défait avec 1,98 % des voix, total de 61 votes