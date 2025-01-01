Nous joindre
Jour du scrutin le 2 novembre

Dernière chance de voter pour le maire et les conseillers de Trois-Rivières

30 octobre 2025
30 octobre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Dimanche dernier, les électeurs de Trois-Rivières ont eu une première occasion de voter pour la personne qu'ils désirent à titre de maire et pour celui qui sera leur conseiller de leur district. Il ne reste que ce dimanche 2 novembre pour pratiquer son droit le jour du scrutin. 

Rappelons que pour la Ville de Trois-Rivières, c'est un total de 15 postes qui est en jeu, dont 14 en tant que conseiller.  En vue du jour des élections, voici le liste des candidats qui au courant des dernières semaines ont fait campagne. 

Candidats à la mairie 
Les 110 416 électeurs inscrits devront choisir entre six candidats pour être à la tête du conseil municipal : 

- Pascale Albernhe-Lahaie (Occupait un autre poste) de Trois-Rivières ville forte
- Jean-François Aubin Indépendant
- Jean-Claude Ayotte de Action Trois-Rivières
- Jonathan Bradley (Occupait un autre poste) Indépendant
- Dany Carpentier (Occupait un autre poste) Indépendant
- Pierre-Benoit Fortin Indépendant 

Poste de conseillère ou conseiller municipal

District 1 - du Carmel
- Luc Galvani Indépendant 
- Marie-Claude Piché de Trois-Rivières ville forte
- Annie Provencher Indépendante

District 2 - des Carrefours
- Christian Ethier Indépendant
- Kézia Labonté de Trois-Rivières ville forte
- René Martin (Occupait déjà ce poste) Indépendant
- Gilles Matteau Indépendant

District 3 - de Châteaudun
- Simon Bégin Indépendant 
- Jean Blanchette de Action Trois-Rivières
- Annie Duchesne de Trois-Rivières ville forte
- Jean-Denis Girard Indépendant
- Luc Tremblay (Occupait déjà ce poste)

District 4 - de Chavigny
- Maryse Bellemare (Occupait déjà ce poste) Indépendante 
- Maverick Fleurent Indépendant
- Jeffrey Leguë de Trois-Rivières ville forte

District 5 -des Estacades
- Stéphane Boisvert de Action Trois-Rivières
- Pierre-Luc Fortin (Occupait déjà ce poste) Indépendant
- René Guillemette de Trois-Rivières ville forte

District 6 - des Forges
- Yannick Daviault de Trois-Rivières ville forte
- Alain Lafontaine (Occupait déjà ce poste) Indépendant
- Pierre Piché Indépendant

District 7 -de La-Vérendrye
- Jean-Marc Bouchard de Trois-Rivières ville forte
- Xavier Douville de Action Trois-Rivières
- Gabrielle Groulx Indépendante
- Jean-Philippe Lemay Indépendant

District 8 -de la Madeleine
- Ariann Bellerose de Trois-Rivières ville forte
- Pierre Catellier Indépendant
- Éric Lemaire de Action Trois-Rivières
- Sabrina Roy (Occupait déjà ce poste) Indépendante

District 9 -de Marie-de-l'Incarnation
- Richard W. Dober (Occupait déjà ce poste) Indépendant
- Édith Lachance de Trois-Rivières ville forte
- Sir-Daniel Simon Indépendant
- Lisette Venne Indépendante

District 10 -de Pointe-du-Lac
- François Bélisle (Occupait déjà ce poste) Indépendant
- Isabelle D. Lecours de Action Trois-Rivières
- Pascal Marchesseault de Trois-Rivières ville forte

District 11 -de Richelieu
- Marc-Antoine Berthiaume de Trois-Rivières ville forte
- Luc Bouthillier Indépendant 
- Nathalie Cauchon Indépendant
- Vincent Héroux Indépendant
- Nicolas Mêlé Indépendant
- François Morasse Indépendant

District 12 -des Rivières
- Christiane Bernier Indépendante
- Adeline Mbo Atabelafi de Trois-Rivières ville forte
- Nancy Sabourin Indépendante

District 13 -de Sainte-Marthe
- Marie-Stéphanie Duclos de Trois-Rivières ville forte
- Denis Foucault Indépendant
- Jean-François Lasnier Indépendant
- Jesús Machado Indépendant
- Robert Pilotte Indépendant
- Alain St-Onge de Action Trois-Rivières

District 14 -de Saint-Louis-de-France
- Julie Caron Indépendante
- Guy Daigle Indépendant
- Steve Gosselin Indépendant

Horaire pour voter 

Jour du scrutin
Dimanche 2 novembre 2025 de 10 h à 20 h

