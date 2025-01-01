Nous joindre
Projet le Petit bureau de vote

Le 2 novembre, on vote en famille à Shawinigan

durée 11h00
29 octobre 2025
Par Salle des nouvelles

À Shawinigan, les jeunes aussi pourront participer à l'élection municipale le 2 novembre prochain. En effet, la Ville a accepté avec enthousiasme l’invitation lancée par Élections Québec pour déployer le programme Électeurs en herbe.

Grâce à ce programme, les enfants de 3 à 12 ans pourront voter en répondant à une question spécialement conçue pour eux.

« Je suis très heureuse de pouvoir offrir aux jeunes de Shawinigan cette opportunité de vivre une simulation d’élection. C’est vraiment une belle façon de découvrir les bases de la démocratie. Et pour les plus vieux de 14 et 15 ans qui ont été recrutés comme scrutateurs en herbe, c’est une expérience de travail qui leur donnera peut-être le goût de s’impliquer dans quelques années », explique la présidente d’élection et directrice du Service du greffe et des affaires juridiques, Me Chantal Doucet.

Comment ça fonctionne

Le jour du scrutin, dans chaque lieu de vote, des petits bureaux de vote seront installés. L’enfant, accompagné de son parent, sera accueilli par un jeune scrutateur en herbe qui lui expliquera quoi faire et comment voter.

Après avoir exercé son droit de vote, l’enfant repartira avec une petite surprise, fournie par Élections Québec.

Le résultat du vote des jeunes sera publié sur le site d’Élections Québec quelques jours plus tard.

Question de l’urne

Voici la question qui sera soumise au vote des enfants. Une seule réponse est possible.

Qu’est-ce que tu aimes le plus dans ta ville?

  1. Les parcs
  2. Les installations sportives
  3. Les bibliothèques
  4. Les activités

Plus d’information

Le Bureau de la présidente d’élection a préparé des feuillets explicatifs pour l’élection du 2 novembre, incluant de l’information sur les petits bureaux de vote. Le document devait être envoyé dans toutes les résidences, mais, étant donné la grève chez Postes Canada, l’envoi n’a pas pu être effectué.

Dans ce contexte, le Centre de services scolaire de l’énergie a accepté d’emblée de collaborer avec le Bureau de la présidente d’élection et le feuillet sera distribué en classe à chaque élève. Surveillez le sac à dos de votre jeune cette semaine!

 

 

