Les électeurs en herbe invités à venir voter en famille le jour du scrutin

Lors du jour du scrutin des élections municipales du 2 novembre, les enfants de 3 à 12 ans de Trois-Rivières sont invités à accompagner leurs parents afin de vivre la démocratie en famille grâce au Petit bureau de vote.

Dans chaque lieu de vote, un petit bureau de vote sera installé pour permettre aux enfants de voter, comme leurs parents, en répondant à la question spécialement conçue pour eux : «Qu’est-ce qui est le plus important pour toi?». Ils pourront choisir entre : aider les autres, te faire respecter, exprimer tes idées ou être différent.

Pourquoi y participer?

En prenant part à ce projet, la Ville souhaite : sensibiliser les jeunes à l’importance du vote dès le plus jeune âge, rendre le lieu de vote plus accueillant pour les familles et renforcer la participation citoyenne des 35 à 55 ans, une tranche d’âge sous-représentée aux dernières élections.

Fonctionnement

L’enfant accompagne d’abord son parent afin de se familiariser avec le fonctionnement du vote : accueil au bureau de vote, vote secret derrière l’isoloir, dépôt du bulletin de vote dans l’urne, etc.

Ensuite, il se rend au petit bureau de vote où il reçoit le bulletin de vote comportant la question spécialement conçue pour lui.

Suivant l’exemple de son parent, il remplit son bulletin de vote et le dépose dans l’urne.

Le personnel lui remet un tatouage en souvenir de sa première expérience démocratique!

Quelques jours après le vote, l’enfant et son parent peuvent consulter les résultats sur le site Web d’Élections Québec.