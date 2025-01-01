Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Projet le Petit bureau de vote

Les électeurs en herbe invités à venir voter en famille le jour du scrutin

durée 10h09
29 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Lors du jour du scrutin des élections municipales du 2 novembre, les enfants de 3 à 12 ans de Trois-Rivières sont invités à accompagner leurs parents afin de vivre la démocratie en famille grâce au Petit bureau de vote. 

Dans chaque lieu de vote, un petit bureau de vote sera installé pour permettre aux enfants de voter, comme leurs parents, en répondant à la question spécialement conçue pour eux : «Qu’est-ce qui est le plus important pour toi?». Ils pourront choisir entre : aider les autres, te faire respecter, exprimer tes idées ou être différent.

Pourquoi y participer?

En prenant part à ce projet, la Ville souhaite : sensibiliser les jeunes à l’importance du vote dès le plus jeune âge, rendre le lieu de vote plus accueillant pour les familles et renforcer la participation citoyenne des 35 à 55 ans, une tranche d’âge sous-représentée aux dernières élections.

Fonctionnement

L’enfant accompagne d’abord son parent afin de se familiariser avec le fonctionnement du vote : accueil au bureau de vote, vote secret derrière l’isoloir, dépôt du bulletin de vote dans l’urne, etc.

Ensuite, il se rend au petit bureau de vote où il reçoit le bulletin de vote comportant la question spécialement conçue pour lui.

Suivant l’exemple de son parent, il remplit son bulletin de vote et le dépose dans l’urne.

Le personnel lui remet un tatouage en souvenir de sa première expérience démocratique!

Quelques jours après le vote, l’enfant et son parent peuvent consulter les résultats sur le site Web d’Élections Québec. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le 2 novembre, on vote en famille à Shawinigan

Publié à 11h00

Le 2 novembre, on vote en famille à Shawinigan

À Shawinigan, les jeunes aussi pourront participer à l'élection municipale le 2 novembre prochain. En effet, la Ville a accepté avec enthousiasme l’invitation lancée par Élections Québec pour déployer le programme Électeurs en herbe. Grâce à ce programme, les enfants de 3 à 12 ans pourront voter en répondant à une question ...

LIRE LA SUITE
Un taux de participation de 15,25 % au vote par anticipation à Shawinigan

Publié le 27 octobre 2025

Un taux de participation de 15,25 % au vote par anticipation à Shawinigan

Le Bureau de la présidente d’élection de la Ville de Shawinigan indique qu’à l’issue du vote au bureau de la présidente d’élection vendredi dernier et du vote par anticipation hier, 6 530 citoyens sur une possibilité de 42 807 se sont rendus aux urnes. Cela représente un taux de participation total de 15,25 %. Rappelons qu’il y a 4 ans, le taux ...

LIRE LA SUITE
Élections municipales : Qui sont les candidats à Trois-Rivières?

Publié le 24 octobre 2025

Élections municipales : Qui sont les candidats à Trois-Rivières?

Ce dimanche 26 octobre, se les électeurs pourront aller aux urnes pour le vote par anticipation afin d'élire leur prochain maire et prochain conseiller municipal. Pour la Ville de Trois-Rivières , c'est un total de 15 postes qui est en jeu, dont 14 en tant que conseiller.   En vue du jour du scrutin du 2 novembre prochain, voici le liste des ...

LIRE LA SUITE