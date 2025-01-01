Nous joindre
Élections municipales 2025

Un taux de participation de 15,25 % au vote par anticipation à Shawinigan

27 octobre 2025
27 octobre 2025
Par Salle des nouvelles

Le Bureau de la présidente d’élection de la Ville de Shawinigan indique qu’à l’issue du vote au bureau de la présidente d’élection vendredi dernier et du vote par anticipation hier, 6 530 citoyens sur une possibilité de 42 807 se sont rendus aux urnes. Cela représente un taux de participation total de 15,25 %.

Rappelons qu’il y a 4 ans, le taux de participation au vote par anticipation (qui s’était déroulé sur deux jours à Shawinigan étant donné la pandémie) était de 16,38 %.

« Cette année, nous avons vraiment eu un grand intérêt pour le vote par anticipation à Shawinigan. Nous sommes très heureux que les citoyennes et les citoyens se déplacent en si grand nombre pour élire leur gouvernement de proximité. Cet engouement est le signe que les cartes d’électrice et d’électeur se sont bien rendues, malgré la grève des postes. C’est une belle nouvelle ! D’un autre côté, cet enthousiasme a causé des files d’attente à certains endroits, car les gens pensent que c’est plus rapide d’aller voter par anticipation. C’est tout le contraire ! Celles et ceux qui iront voter le 2 novembre verront la différence » , indique la directrice du Service du greffe et des affaires juridiques et présidente d’élection, Me Chantal Doucet.

En effet, lors des jours de vote par anticipation, il y a moins de lieux de votation (10 plutôt que 21 à Shawinigan) et moins de bureaux de vote que le jour du scrutin, le 2 novembre. Les citoyennes et citoyens qui iront aux urnes le 2 novembre peuvent donc s’attendre à exercer leur droit de vote plus rapidement que lors du vote par anticipation.

Guide de l’électrice et de l’électeur
Rappelons que la population peut consulter le Guide de l’électrice et de l’électeur pour avoir toute l’information sur l’élection municipale et ce qu’il faut pour vote, le 2 novembre sur le site Web de la Ville de Shawinigan. 

Électeurs en herbe
Également, le 2 novembre, les jeunes de 3 à 12 ans aussi pourront voter à Shawinigan. La Ville a été retenue par Élections Québec pour déployer des petits bureaux de vote aux lieux de votation, ce qui permettra aux jeunes de répondre à une question conçue spécialement pour eux en lien avec la municipalité.

Le résultat du vote des jeunes sera publié sur le site d’Élections Québec quelques jours plus tard.

 

