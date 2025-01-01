L'inscription obligatoire sur la liste électorale pour voter

Le jour du scrutin pour les élections municipales approche et la Ville de Shawinigan tient à rappeler que les citoyens ont la responsabilité de vérifier si leur nom figure sur la liste électorale.

En raison de la grève de Postes Canada, la carte électorale sera distribuée de porte en porte. Pour savoir si vous êtes bien inscrit sur la liste et connaître votre lieu de votation, vous pouvez utiliser un outil de vérification en ligne.

Outil de vérification en ligne

L’outil de vérification en ligne vous donne une foule d’informations importantes pour pouvoir exercer votre droit de vote. Par exemple : savoir si votre nom est sur la liste électorale, connaître votre lieu de vote par anticipation le 26 octobre et votre lieu de vote le jour du scrutin du 2 novembre.

Vérification en deux étapes

Pour utiliser l'outil de vérification en ligne vous devez premièrement vous rendre au shawinigan.ca/électeurs et cliquez sur le bouton « Liste électorale ». Une nouvelle fenêtre s’ouvre.

Vous devez alors indiquer votre code postal et votre numéro civique. Sélectionnez l’onglet « Suis-je inscrit ? » et inscrivez votre date de naissance. Une mention apparaîtra pour vous indiquer si vous êtes inscrit à la liste électorale.

Nous vous rappelons que l’élection municipale aura lieu le dimanche 2 novembre. Pour pouvoir voter, vous devez obligatoirement être inscrite ou inscrit à la liste électorale.

Quoi faire si vous n’êtes pas inscrite ou inscrit à la liste électorale

Si votre nom n’apparaît pas dans la liste électorale ou si la fiche contient des erreurs, il est important de vous présenter devant la Commission de révision de la liste électorale pour vous inscrire ou pour faire apporter les correctifs nécessaires en présentant une demande.