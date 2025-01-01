Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Élections municipales 2025

L'inscription obligatoire sur la liste électorale pour voter

durée 10h00
8 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Le jour du scrutin pour les élections municipales approche et la Ville de Shawinigan tient à rappeler que les citoyens ont la responsabilité de vérifier si leur nom figure sur la liste électorale.

En raison de la grève de Postes Canada, la carte électorale sera distribuée de porte en porte. Pour savoir si vous êtes bien inscrit sur la liste et connaître votre lieu de votation, vous pouvez utiliser un outil de vérification en ligne.

Outil de vérification en ligne

L’outil de vérification en ligne vous donne une foule d’informations importantes pour pouvoir exercer votre droit de vote. Par exemple : savoir si votre nom est sur la liste électorale, connaître votre lieu de vote par anticipation le 26 octobre et votre lieu de vote le jour du scrutin du 2 novembre. 

Vérification en deux étapes

Pour utiliser l'outil de vérification en ligne vous devez premièrement vous rendre au shawinigan.ca/électeurs et cliquez sur le bouton « Liste électorale ». Une nouvelle fenêtre s’ouvre.

Vous devez alors indiquer votre code postal et votre numéro civique. Sélectionnez l’onglet « Suis-je inscrit ? » et inscrivez votre date de naissance. Une mention apparaîtra pour vous indiquer si vous êtes inscrit à la liste électorale.

Nous vous rappelons que l’élection municipale aura lieu le dimanche 2 novembre. Pour pouvoir voter, vous devez obligatoirement être inscrite ou inscrit à la liste électorale.

Quoi faire si vous n’êtes pas inscrite ou inscrit à la liste électorale

Si votre nom n’apparaît pas dans la liste électorale ou si la fiche contient des erreurs, il est important de vous présenter devant la Commission de révision de la liste électorale pour vous inscrire ou pour faire apporter les correctifs nécessaires en présentant une demande.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Présentation des candidatures pour le conseil municipal de Shawinigan

Publié le 6 octobre 2025

Présentation des candidatures pour le conseil municipal de Shawinigan

Après la fermeture des mises en candidatures pour les prochaines élections municipales, la présidente d’élection pour Shawinigan, Me Chantal Doucet, a procédé au dévoilement des personnes se présentant dans les dix districts et à la mairie le 2 novembre prochain.  On indique qu'avec un total de 32 candidatures pour les postes de maire et de ...

LIRE LA SUITE
Le DGE présente un plan pour faire face à la grève à Postes Canada

Publié le 2 octobre 2025

Le DGE présente un plan pour faire face à la grève à Postes Canada

Le directeur général des élections du Québec, Jean-François Blanchet, prend une décision spéciale pour permettre aux municipalités de transmettre les documents autrement qu'à la porte des électeurs en vue du scrutin du 2 novembre. «Cette décision est nécessaire dans le contexte de l'interruption des services postaux», a-t-il déclaré dans un ...

LIRE LA SUITE
La période électorale s'amorce vendredi en vue des élections municipales au Québec

Publié le 19 septembre 2025

La période électorale s'amorce vendredi en vue des élections municipales au Québec

C'est vendredi que s'amorce officiellement la période électorale en vue des élections municipales au Québec, qui auront lieu le 2 novembre. Le début de la période électorale signifie notamment que les candidats peuvent commencer à installer leurs pancartes. De nombreuses affiches avaient déjà fait leur apparition aux abords des rues vendredi ...

LIRE LA SUITE