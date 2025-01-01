Présentation des candidatures pour le conseil municipal de Shawinigan

Après la fermeture des mises en candidatures pour les prochaines élections municipales, la présidente d’élection pour Shawinigan, Me Chantal Doucet, a procédé au dévoilement des personnes se présentant dans les dix districts et à la mairie le 2 novembre prochain.

On indique qu'avec un total de 32 candidatures pour les postes de maire et de conseillers dans les différents districts, il s’agit d’une participation importante à la démocratie municipale.

À titre de comparaison, 22 candidats avaient brigué les suffrages pour les postes de maire et de conseillers dans huit districts en 2021.

Les candidates et candidats officiels pour l’élection municipale 2025 sont :

Mairie

Jacinthe Campagna

Yves Lévesque

Luc Trudel

District 1 – Des Piles – Du Rocher

Marc Bélisle

Nancy Déziel

Jean-François Lampron

District 2 – Saint-Georges

Louis-Jean Garceau

Gilles Vallerand

District 3 – Almaville – Lac-à-la-Tortue

Maricka Giguère

Alexandre Houle Adam

Etienne Ntobe

Charlot Pagé

District 4 – Val-Mauricie

Josette Allard-Gignac

Christian Béland

Pierre Bordealeau

District 5 – Saint-Michel

Benny Auger

Jacques St-Louis

Samuel Vallée

District 6 – Saint-Gérard - Belgoville

Lynn Gravel

Christian Hould

District 7 – Sainte-Flore – Grand-Mère

Anthony Lafrenière-Gélina

Sylvie Paquin

District 8 – Des Hêtres – Frank-Gauthier

Donald Michaud

Marie-Josée Suzor

District 9 – Trudel – Hubert-Biermans

Etienne Hamel

Gabriel Sansoucy

Jean-Yves Tremblay

District 10 – Centre-ville – Saint-Marc

Timothée Langlois

Vincent Mercier

Mathieu Richard

Pierre Vanasse

Caroline Walker

La liste officielle des candidats et candidates, de même que tous les renseignements utiles aux électeurs et électrices sont disponibles au www.shawinigan.ca/election. L’élection municipale aura lieu le dimanche 2 novembre et le dévoilement des résultats se fera à compter de 20 heures sur le site de la Ville.