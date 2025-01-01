Élections municipales 2025
Présentation des candidatures pour le conseil municipal de Shawinigan
Après la fermeture des mises en candidatures pour les prochaines élections municipales, la présidente d’élection pour Shawinigan, Me Chantal Doucet, a procédé au dévoilement des personnes se présentant dans les dix districts et à la mairie le 2 novembre prochain.
On indique qu'avec un total de 32 candidatures pour les postes de maire et de conseillers dans les différents districts, il s’agit d’une participation importante à la démocratie municipale.
À titre de comparaison, 22 candidats avaient brigué les suffrages pour les postes de maire et de conseillers dans huit districts en 2021.
Les candidates et candidats officiels pour l’élection municipale 2025 sont :
Mairie
Jacinthe Campagna
Yves Lévesque
Luc Trudel
District 1 – Des Piles – Du Rocher
Marc Bélisle
Nancy Déziel
Jean-François Lampron
District 2 – Saint-Georges
Louis-Jean Garceau
Gilles Vallerand
District 3 – Almaville – Lac-à-la-Tortue
Maricka Giguère
Alexandre Houle Adam
Etienne Ntobe
Charlot Pagé
District 4 – Val-Mauricie
Josette Allard-Gignac
Christian Béland
Pierre Bordealeau
District 5 – Saint-Michel
Benny Auger
Jacques St-Louis
Samuel Vallée
District 6 – Saint-Gérard - Belgoville
Lynn Gravel
Christian Hould
District 7 – Sainte-Flore – Grand-Mère
Anthony Lafrenière-Gélina
Sylvie Paquin
District 8 – Des Hêtres – Frank-Gauthier
Donald Michaud
Marie-Josée Suzor
District 9 – Trudel – Hubert-Biermans
Etienne Hamel
Gabriel Sansoucy
Jean-Yves Tremblay
District 10 – Centre-ville – Saint-Marc
Timothée Langlois
Vincent Mercier
Mathieu Richard
Pierre Vanasse
Caroline Walker
La liste officielle des candidats et candidates, de même que tous les renseignements utiles aux électeurs et électrices sont disponibles au www.shawinigan.ca/election. L’élection municipale aura lieu le dimanche 2 novembre et le dévoilement des résultats se fera à compter de 20 heures sur le site de la Ville.