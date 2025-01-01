Nous joindre
Élections municipales 2025

Présentation des candidatures pour le conseil municipal de Shawinigan

Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Après la fermeture des mises en candidatures pour les prochaines élections municipales, la présidente d’élection pour Shawinigan, Me Chantal Doucet, a procédé au dévoilement des personnes se présentant dans les dix districts et à la mairie le 2 novembre prochain. 

On indique qu'avec un total de 32 candidatures pour les postes de maire et de conseillers dans les différents districts, il s’agit d’une participation importante à la démocratie municipale.
À titre de comparaison, 22 candidats avaient brigué les suffrages pour les postes de maire et de conseillers dans huit districts en 2021.

Les candidates et candidats officiels pour l’élection municipale 2025 sont :

Mairie

Jacinthe Campagna
Yves Lévesque
Luc Trudel

District 1 – Des Piles – Du Rocher

Marc Bélisle
Nancy Déziel 
Jean-François Lampron

District 2 – Saint-Georges

Louis-Jean Garceau 
Gilles Vallerand 

District 3 – Almaville – Lac-à-la-Tortue

Maricka Giguère 
Alexandre Houle Adam 
Etienne Ntobe 
Charlot Pagé 

District 4 – Val-Mauricie

Josette Allard-Gignac 
Christian Béland
Pierre Bordealeau 

District 5 – Saint-Michel

Benny Auger 
Jacques St-Louis 
Samuel Vallée 

District 6 – Saint-Gérard - Belgoville

Lynn Gravel
Christian Hould 

District 7 – Sainte-Flore – Grand-Mère

Anthony Lafrenière-Gélina 
Sylvie Paquin

District 8 – Des Hêtres – Frank-Gauthier

Donald Michaud 
Marie-Josée Suzor 

District 9 – Trudel – Hubert-Biermans

Etienne Hamel 
Gabriel Sansoucy 
Jean-Yves Tremblay 

District 10 – Centre-ville – Saint-Marc

Timothée Langlois 
Vincent Mercier 
Mathieu Richard 
Pierre Vanasse
Caroline Walker 

La liste officielle des candidats et candidates, de même que tous les renseignements utiles aux électeurs et électrices sont disponibles au www.shawinigan.ca/election. L’élection municipale aura lieu le dimanche 2 novembre et le dévoilement des résultats se fera à compter de 20 heures sur le site de la Ville.

